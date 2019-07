Con el comercio en el nivel más bajo en una década y la industria en caída libre, la actividad económica no levanta cabeza. Incluso a pesar del salto interanual del 49,5% que marcó en el EMAE de mayo el sector agropecuario, al comparar la cosecha récord con la sequía de 2018. Es que el campo es un gran aportante de divisas, una de las grandes necesidades del país, pero no tiene un peso tan significativo en la actividad en su conjunto. "El sector primario explica cerca del 10% de la economía, con lo cual se necesitaría sostener todo el año el actual nivel de crecimiento sectorial para sumar medio punto al PBI. Va a ser un sostén sin dudas pero no va a compensar lo que pasa con el comercio y con la inversión, que también va a caer más de 10% este año según el FMI", apuntó el economista Sergio Chouza. Sin recuperación del consumo privado, que representa cerca del 70% del producto, no hay señales de reactivación general.