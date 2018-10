Lo advierten los analistas: que la base monetaria no pueda crecer es inconsistente con un escenario de recomposición salarial y sostenimiento del empleo. Tres opciones saltan a la superficie: el BCRA no cumple con la regla monetaria, no se recomponen salarios o caen los niveles de empleo. Hay una cuarta que es la que plantea el oficialismo: el programa tiene éxito bien rápido, de manera tal que puede suavizar la política monetaria sin que se dispare el dólar.

Y es que si los empresarios tienen que pagar salarios más altos, el camino para no tener que resignar toda rentabilidad y cerrar sus empresas es darse vuelta y cobrar precios más caros por sus productos (o despedir empleados). Ese aumento de precios no es consistente con una base monetaria que permanece quieta. Para que los precios suban es necesaria una cantidad de moneda que permita convalidarlos. Si la cantidad de moneda permanece quieta, los salarios no pueden subir o los empresarios no pueden recomponer precios.

Lo explicó el economista de la consultora ACM, Guido Lorenzo: "Se negocian salarios tratando de recomponer la pérdida de poder adquisitivo; los petroleros cerraron en 35%. Y a la par tenés una política monetaria recontra dura, que no es compatible. A eso sólo se lo puede convalidar con mayor caída del producto que la esperada. ¿Le empleados quieren aumento? Bueno, entonces en vez de tener diez voy a tener cinco, es la única forma de pagar mejores sueldos sin que suban tanto los costos", explicó. En línea, el último informe semestral publicado el viernes por el Banco Mundial prevé una caída bastante mayor para la actividad local: proyecta una de 1,6% (ver aparte).

Spotorno: “Si consigue resultados rápidos, el BCRA puede aflojar encajes”

En esa lectura coincidió el director de Orlando Ferreres y Asociados, Fausto Spotorno: "Este es el problema fundamental de este programa, que es muy exigente y requiere resultados muy rápidos. Si los consigue, puede aflojar con los encajes y permitir que los bancos creen dinero sin aumentar la base. Si no, pueden pasar dos cosas: o rompe el acuerdo, abandona la actual política monetaria y emite más o se desploma la actividad y hay despidos. Si los salarios suben 1% tiene que bajar la cantidad de salarios en la misma medida".

El director de Epyca, Martín Kalos, no es tan optimista sobre una potencial suba de salarios: "Más allá de algunos comentarios sueltos sobre que se pueden reabrir paritarias, no veo intenciones de recomponer salarios. No veo ni intenciones del Gobierno ni medidas de fuerza que apunten a reabrirlas. De alguna manera se asume que el 2018 es un año perdido con caída de 15 puntos de salario en promedio, con los no registrados incluso más atrasados".

Para Kalos habrá algunos aumentos pero los sueldos ya perdieron peso en la estructura de costos y los que podrá pegar serán el dólar y las tarifas. "Van a pegar el dólar, las tarifas y veremos si los salarios. Y las empresas van a tener que trasladar costos a precios. Eso se va a compensar en parte con lo que pase con la actividad, el efecto es contractivo. La recesión está garantizada hasta abril de 2019 pero ahora con esto veremos si puede continuar, más allá de las exportaciones crecientes".