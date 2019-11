El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian aseguró que la deuda de la Argentina es un "número imposible" de pagar, y dijo "coincidir" en ese sentido con el Presidente electo, Alberto Fernández, quien había señalado: "No podemos pagar la deuda en las condiciones que está la economía argentina".

"Si miramos cuantitativamente, la deuda es un número imposible. No sólo coincido (con Fernández), si no que le dije al presidente (Mauricio) Macri que la deuda no era honrable en 2020", sostuvo.

Para Melconian, uno de los economistas de consulta de Macri, "hasta abril tenés una suerte de negociación. Después, si la Argentina no lo tiene resuelto, entrás en una cosa más formal. Al default todavía no llegamos, que es 'me entregué en forma generalizada. No voy a pagar nada'".

En declaraciones al canal A24, el economista señaló, además, que el país "tiene que volver a crecer. El consumo interno como parte del PBI es muy importante, pero además de su consumo interno, tiene que venderle al mundo. Y eso está complicado".

En este marco, evaluó que en 2003 "hubiera sido buen momento para lanzar un programa integral en vez de aprovecharse de la herencia recibida. En el otro extremo, en 2015, estaban cero preparados para un programa".

"Más allá de que cometieron el error de poner en práctica una política económica inadecuada y tomar deuda. En 2019, vamos a tener un buen diagnóstico y después vemos cómo sale la historia, porque cada presidente dejó una situación más complicada que el anterior", añadió.

A su criterio, se pasó "inadecuadamente del cepo heredado en 2015 a una política económica inadecuada. Ahora estamos en el camino a emprender una tarea puede terminar en libertad cambiaria".

"El cepo llegó para quedarse y habrá que ver cuál es el programa del nuevo Gobierno. Va a ser muy difícil ir a una baja drástica de la inflación y en el corto plazo no hay riesgo de hiperinflación, pero no jodas", graficó.