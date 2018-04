El dólar estará "más calmo" en el segundo trimestre del año y operará de ancla contra la inflación en los próximos meses, de acuerdo con un análisis difundido por la consultora Ecolatina.

"La relajación de la política monetaria a principios del año depreció al peso, reduciendo el atraso cambiario existente. Sin embargo, las presiones sobre la divisa no cesaron y en marzo el Banco Central intervino para que el dólar de referencia no supere 20,50 $/US$. La pregunta a descifrar es si logrará estabilizar el mercado cambiario en el corto plazo", señaló.

La consultora indicó que "en primer lugar, vale remarcar que a lo largo del segundo trimestre tendrá lugar la cosecha gruesa. El Banco Central afirmó en su último comunicado que el tipo de cambio se mantendrá estable en el corto plazo, lo que esperamos impulse a las exportaciones agropecuarias y su correspondiente liquidación de divisas".