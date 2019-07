El Departamento de Comercio de los Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés) publicó ayer los nuevos aranceles por subsidios que tiene la importación de biodiésel argentino el cual paso del 72% al 10%. Sin embargo mantiene el impuesto por antidumping en torno del 74% lo que deja al producto local todavía fuera del mercado norteamericano.

Según se puede leer en el Boletín Oficial, el DOC concluyó que el actual régimen de derechos de exportación de la Argentina no está diseñado para beneficiar o incentivar la producción doméstica de biodiésel. En ese sentido entiende que no hay más una contribución financiera de los productores a la industria y por ende no corresponde la aplicación de derechos anti-subsidios.

Pero en otro párrafo advierte que los precios de la soja en Argentina aún se mantienen por debajo de los precios del mercado internacional y que por ello, no ha habido un "cambio de circunstancias" que habilite la revisión de los derechos anti-dumping.

El impuesto que deberá pagar la industria del biocombustible local pasó del 150% al 85%

Fuentes de la industria entienden que lo dictado por el DOC es una "trampa" dado que si bien por un lado responde al pedido del Gobierno argentino que había solicitado una "revisión", también le dan la derecha a la Junta Nacional de Biodiésel (NBB, por sus siglas en inglés), que hizo y sigue con un fuerte lobbie para evitar el reingreso del biocombustible.

Al respecto su vicepresidente, Kurt Kovarik, señaló previo a la publicación del Boletín "estar totalmente en desacuerdo con la propuesta de Comercio de eliminar virtualmente los tipos de derechos compensatorios sobre el biodiésel argentino".

"Esto parece ser un hecho injustificado y sin precedentes para los productores argentinos que amenaza con dañar a la industria de biodiésel y productores de soja de EE.UU.", dijo a partir de un comunicado del NBB en su portal web.