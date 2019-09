El Gobierno publicará hoy el decreto de bono para los trabajadores como forma de recuperar la caída del poder adquisitivo pero se conoció ayer que la remuneración extra será debatida por sectores. Justamente, los representantes del empresariado local alertaron que si bien comparte la decisión de mejorar el salario, sólo podrán hacer frente a ese acuerdo tripartito aquellas empresas que tengan capacidad de pago aunque aclararon que muchas pymes no podrán pagarlo.

Los $5.000 para los trabajadores del sector privado que acordaron pagar los empleadores se abonará en octubre "en los plazos y las condiciones que se acuerden entre empresarios y trabajadores signatarios de cada convenio colectivos de trabajo", explicaron fuentes que participaron del encuentro entre funcionarios, empresarios y referentes gremiales.

Durante el encuentro se estableció que la suma se compensará en las próximas revisiones salariales, "se pagará durante el mes de octubre o en los plazos y las condiciones que se acuerden entre empresarios y trabajadores signatarios de cada convenio colectivos de trabajo".

En tanto, el presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA), Miguel Acevedo, advirtió que las empresas "que no pueden pagar, no van a pagar" el bono. "Es una manera de paliar y volver a tener algo de poder adquisitivo. La idea es que el que pueda pagarlo ya, la empresa que tiene capacidad de pagarlo, lo haga. Y la que no pueda, lo irá viendo en el transcurso de estos dos o tres meses", señaló el dirigente.

En declaraciones radiales, Acevedo aseguró que "las empresas que no lo pueden pagar, no lo van a pagar", y señaló que "hay muchas pymes para las cuales va a ser difícil". "Esto podría llamarse un adelanto del sueldo, pero en realidad, es un adelanto de futuros aumentos", aclaró.

"Lo que se acordó ayer (lunes) es pagar un anticipo de los próximos aumentos de hasta $5.000, en forma obligatoria y no remunerativa. El esfuerzo que hizo el Gobierno es que no tenga cargas sociales y lo que se ha acordado entre trabajadores y empresas, es darlo lo antes posible", explicó el jefe de la UIA.

Los empresarios consultados por BAE Negocios se mostraron en fuerte contradicción. Mientras que coinciden en la necesidad de recuperar el salario para reactivar el consumo, señalan que las pymes se encuentran en estado de alerta por la crisis económica en la producción, y los problemas financieros por la falta de créditos a tasas que permitan la actividad.