La cosecha fina concluyó con un récord productivo de 23,1 millones de toneladas, de las cuales 19 millones correspondieron al trigo y 4,1 millones a la cebada, y de esta manera la campaña de ambos cereales superó en un 9% lo obtenido en el ciclo anterior, informó hoy la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Sequía, granizo, heladas y lluvias produjeron perdidas en la superficie de 115.000 hectáreas, pero la cosecha fina fue buena, las exportaciones crecieron un 31% y la recaudación estatal lo hizo en un 61%. La clave para la cartera conducida por Nicolás Dujovne será, sin embargo, la llegada de dólares de la soja , lo que haría bajar la tensión sobre el tipo de cambio y le daría margen para reducir el costo del financiamiento, que hoy ahoga a todo el sector productivo.

No habría buenas noticias: Las inundaciones en las provincias del norte y litoral argentino impidieron continuar con la siembra de soja y produjeron un recorte en la superficie destinada al cultivo de 200.000 hectáreas, informó hoy la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

De esta manera, el área destinada a la soja descendió hasta las 17,7 millones de hectáreas. "A la fecha se estima que 200.000 hectáreas inicialmente destinadas al cultivo de soja, no podrán ser implantadas y sobre la superficie sembrada —que ya se encuentra sembrada casi en su totalidad— se calcularán las pérdidas durante las próximas semanas", indicó la entidad bursátil porteña.