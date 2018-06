Representantes de la Mesa de Enlace entienden que los cambios en el Gobierno van en sintonía con la meta "fiscal" que pidió el Fondo Monetario Internacional (FMI) y donde esperan de un momento a otro el llamado para darles a conocer la vuelta de las retenciones para paliar el gasto fiscal. A la fecha, el presidente Mauricio Macri no recibió al campo para desmentir la noticia que saliera hace 25 días.

Fuentes consultadas de las distintas entidades coincidieron en líneas generales que tarde o temprano llegará no sólo la postergación a la baja gradual de la soja sino que se impondrá de nuevo la idea de Hacienda en colocar al menos para empezar, el 10% de derechos de exportación a los cereales.

"Los cambios recientes en el Gabinete se orientan a encuadrar un equipo fiscalista algo que no se logró en dos años y medio de gestión, y que son las metas del FMI", afirmaron y en ese contexto señalaron que "no sería sorpresivo que frente al gran desfasaje vuelvan a echar mano al campo con el retorno de las retenciones".

Y si bien reconocieron que hubo avances con los ministros salientes esperan que se mantengan las "buenas relaciones" con los nuevos funcionarios.

Sin embargo apuntaron contra el ministro Luis Miguel Etchevehere del quien sostienen no hizo nada por sacar a la luz los temas del campo y que son redundantes como "seguros y semillas, después no hay nada, con lo cual no tiene ningún sentido el Ministerio".

Fuentes oficiales manifestaron como "inminente" la baja de Agroindustria a secretaria en los próximos días