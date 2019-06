“Estas son las últimas encuestas. Macri-Pichetto, 5%. Fernández-Fernández, 5%. Argentinos que no entienden qué mierda pasa, 90%.” Un chiste sirvió para mostrar la “confusión” que existe en el grueso del mundo empresario, que por estas horas busca decodificar la jugada del oficialismo para mantener el poder después del 10 de diciembre. Aún así, el círculo rojo encontró una ranura para esperanzarse en una eventual reelección de Mauricio Macri, pero “moderado” por el perfil “dialoguista” del peronista Miguel Pichetto.

“La política da sorpresas todos los días, pero la situación económica es un desastre y va para peor. Por más que el dólar esté estable, es a costa de tasas al 70% y más pérdida de empleo y cierre de pymes. Pero la mayoría puede que no vote ni por la economía ni por la corrupción. Por eso triunfan los dos espacios que proponen la grieta”, se lamentó uno de los dirigentes empresarios más encumbrados de la UIA.

En la casa industrial existe una convivencia de intereses políticos personales. Hay quienes festejan la definición de las fórmulas porque permitirá el inicio de una agenda de fondo. “Quiero saber qué van a proponer sobre política de desarrollo, que es lo que más me importa”, aclaró tajante un referente fabril de las economías regionales.

Hay una grieta más moderada entre los empresarios, pero grieta al fin. Sucede que a pesar de los bajos rendimientos que mostró la actividad industrial en la era Cambiemos, la esperanza de un grueso de dueños de fábricas está centrada en la moderación de Cambiemos. De hecho, una fuente le confesó a BAE Negocios que habían reclamado “ampliar Cambiemos con lo más racional de Alternativa Federal”.

“Considero que era necesario tener una pata justicialista en Cambiemos y más un peronista con una visión nacional y democrática. Pichetto es un político dialoguista y componedor, creo que suaviza a Macri y le va a dar más política para que, si es reelecto, componga una minoría que pueda gobernar . Cómo industrial, Pichetto no me genera miedo, me da confianza su moderación”, admitió esa misma fuente.

El círculo rojo se queja, y al mismo tiempo festeja. Dualidades del empresario argentino.