Semana de muchos cambios en el cuerpo y espíritu de la política económica. La Secretaría de Comercio Interior lanzó finalmente un acuerdo de congelamiento de precios para 64 productos esenciales de la Canasta Básica de Alimentos (CBA). El anuncio llegó justo un día después de que el Indec publicara una inflación de Alimentos y Bebidas de 64% interanual en marzo. También llegó con la campaña asomando en el horizonte: el programa durará hasta el 22 de octubre, apenas cinco días antes de la primera vuelta.

Los 64 productos corresponden a 14 categorías de la CBA. Las 18 empresas involucradas en el acuerdo se comprometieron a asegurar abastecimiento en las góndolas de los 2.500 puntos de venta del programa Precios Cuidados, en todo el país. Dentro del famoso programa creado por la gestión Augusto Costa, la novedad es la marca Productos Esenciales, con la que Comercio Interior busca poner precios de referencia.

Además, los frigoríficos acordaron vender 120.000 kilos por semana de asado, vacío y matambre a $149 el kilo en el Mercado Central y en las bocas de expendio de cada uno.

Un día antes del anuncio, Sandleris se mostró en desacuerdo con su implementación

La principal pregunta es la capacidad y voluntad de fiscalización para sostener una medida que es contraria a sus principios. Un día antes, el presidente del BCRA, Guido Sandleris, había sido lapidario. "Acerca de un congelamiento de precios, es normal que haya rumores. Pero están distorsionados. El Gobierno demostró que no cree que congelar los precios resuelva la inflación. Históricamente terminó mal. No creo que vengan por ahí los anuncios".

Al respecto, el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner, afirmó que "es muy importante separar cuestiones. Nosotros no estamos de acuerdo con un congelamiento de precios. Eso no da resultado. Esto es un acuerdo voluntario, aunque el cumplimiento es obligatorio. Entonces se hace en el marco de un programa que ya existe y es para productos específicos, con empresas especificas".

Esa diferencia entre acuerdo y congelamiento no está tan clara. El director del CEPA, Hernán Letcher, opinó: "El Precios Cuidados que criticaban era un acuerdo. Ahora es un congelamiento acordado pero congelamiento al fin".

El CEPA cuestionó la capacidad y voluntad del Gobierno para fiscalizar el programa. destacó que a principios de abril el presidente Mauricio Macri sostuvo que "los controles de precios ya se propusieron en el pasado y fracasaron". Y recordó que la reestructuración de la plantilla de empleados de Comercio sufrió el ajuste fiscal, con el despido de 500 empleados. Werner reconoció ayer, en un encuentro con la prensa, que la fiscalización sobre los 549 productos de Precios Cuidados no funciona del todo y anunció que la gracia de separar 64 Productos Esenciales es simplificar la tarea de control. "Para nosotros no está bueno que no se encuentren los Precios Cuidados. Lo importante es que los Productos Esenciales efectivamente estén. Después hay miles de productos que no son los esenciales, y están en la otra parte del programa, pero estos son los clave", aseguró.

Aclaró que la fiscalización estará a cargo de los 350 inspectores de Precios Cuidados en todo el país y que las penalizaciones serán las vigentes en la Ley de Defensa del Consumidor, que prevé multas de hasta $5 millones.