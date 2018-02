La balanza comercial arrojó en enero un déficit de u$s986 millones, 19 veces más alto que el registrado en el mismo mes del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado fue producto de una suba de 10,7% en las importaciones, que sumaron u$s 4.750 millones, cifra que no alcanzó para compensar la disparada de 32,1% en las importaciones -la más alta en trece meses-, las cuales totalizaron u$s 5.736 millones.

Este importante rojo con el que inició el 2018 muestra que el récord con el que había finalizado el 2017, de u$s 8.471 millones, se mantendrá o incluso se profundizará durante este año, superando los u$s 10.000 millones, de acuerdo a las estimaciones de los analistas, y convirtiéndose en el “talón de Aquiles” del modelo cambiemita, según los expertos.

El deterioro se debió a las cantidades, ya que de haberse mantenido los precios de hace un año, el déficit habría sido el mismo.

La dinámica estuvo impulsada por la reactivación económica acompañada por una mayor apertura comercial. Entre las compras externas, el rubro que más subió fue combustibles y lubricantes con un 85,7%, seguido por vehículos automotores de pasajeros con 48,5%, bienes intermedios (32,6%) y de capital (29,5%). Por su parte, los bienes de consumo avanzaron 28,8% y las piezas y accesorios para bienes de capital 16,6%. Así, los bienes terminados crecieron al 35,6%, por arriba de los insumos productivos que lo hicieron al 31,1%, puntualizó la consultora Ecolatina, que recordó que el déficit de enero es el mayor para este mes desde 2015.

Entre las exportaciones, cayeron por tercer mes consecutivo las de origen agropecuario con una baja del 8,8% por menores ventas del complejo sojero (pellets y aceite). En tanto las primarias crecieron 12,4% por un avance del 123% en el maíz y la pesca (+29,1%), las de origen industrial (29,6%) por una suba del 43,3% en los autos colocados en Brasil (al resto de los países se hundieron 23%), y combustibles y energía 63,2%.

Desde el ministerio de Hacienda señalaron que “las exportaciones alcanzaron su mayor valor para un enero desde 2013 y su mayor volumen en cantidades desde 2008”.

“Más del 70% de la suba de las MOI la explican las exportaciones de oro, biodiésel y aluminio en bruto, productos con escaso valor agregado”, advirtió la consultora LCG.

En el caso del biodiesel, se observaron mayores ventas a Malta y Países Bajos, que compensaron la caída de u$s 51 millones a Estados Unidos, luego del bloqueo establecido por el Gobierno de esa nación, señaló Abeceb en un reporte.

Para la firma dirigida por Dante Sica, las importaciones cerrarían el año con un avance del 8,1% y las exportaciones con un 4,5%. La suba del dólar de los últimos dos meses permitiría mejorar las ventas industriales, mientras que la sequía amenaza con reducir el volumen de las de origen agropecuario.

LCG plantea que un tipo de cambio real más depreciado y el salario real constante permitirá desacelerar el alza en las importaciones al 7%.