El déficit de cuenta corriente avanzó 34,4% en el primer trimestre en relación al mismo período del 2017, al totalizar u$s9.623 millones, el mayor de la historia para los primeros tres meses del año. De acuerdo a datos del Indec dados a conocer ayer, el rojo fue cubierto un ingreso de capitales de u$s10.083 millones en la cuenta financiera, que permitió sumar u$s6.153 millones a las reservas del Banco Central.

De esta manera, el sector externo profundizó su desequilibrio hasta llegar al equivalente a 1,5% del PBI, de acuerdo a una estimación de la consultora Ecolatina, cifra que se estira hasta el 5,3% si se toma el acumulado en los últimos doce meses.

Para el economista de la UBA Ariel Coremberg, se trata de una cifra "enorme e insostenible", provocada por el atraso cambiario y el crecimiento de la economía, y que fue el principal detonante de la corrida cambiaria que dejó expuesta la fragilidad financiera de la Argentina.

El resultado del primer trimestre fue producto de un incremento del 21% en las importaciones de bienes y un alza del 10% en la de servicios por el boom de los viajes turísticos al exterior. Esta mayor demanda no fue acompañada en la misma magnitud por las exportaciones, que se expandieron sólo 13% en el caso de los productos y 7% en servicios.

"De aquí en adelante, es posible que el déficit externo detenga su crecimiento como consecuencia de la caída de la actividad, en primer lugar, y el salto del tipo de cambio, que podría llegar a disminuir algunas fuentes de egreso como el turismo", pronosticó un reporte de la consultora Radar. Situación que tambien podría influir sobre la importación de bienes. En ese sentido, en Ecolatina creen que el saldo negativo finalizará el año en u$s27.000 millones.

"La cuenta financiera registró un ingreso neto de capitales de US$ 10.083 millones, explicado por la adquisición neta de activos, US$ 13.280 millones, y la emisión neta de pasivos, US$ 23.364 millones. Las necesidades netas de financiamiento fueron cubiertas casi en su totalidad por operaciones del Gobierno genera", puntualiza el Indec.

El cuadro del sector externo confirma que el modelo económico favorece las inversiones especulativas pero no las productivas: mientras los dólares del extranjero destinados a la economía real sumaron u$s2.421 millones y bajaron u$s752 millones en relación al año pasado, las de cartera fue varias veces mayor, al totalizar u$s12.869 millones.

"El esquema de financiamiento del déficit externo basado en este tipo de capitales era uno de los principales talones de Aquiles del déficit externo, que era a su vez el talón de Aquiles del modelo de crecimiento de este gobierno", advirtió Radar.

En cuanto a la deuda externa, trepó 28% interanual, rozando u$s254.000 millones ó 39% del PBI, estimó Ecolatina. "Este avance se explica principalmente por el sector público (Gobierno General y BCRA), que incrementó sus pasivos en u$s40.000 millones respecto de los primeros meses de 2017 (+29%)", al alcanzar u$s176.000 millones (153.000 del Tesoro y 23.000 del BCRA). Por su parte, el sector privado, incrementó en u$s14.989 millones (+2%) sus compromisos con el exterior, puntualizó la firma fundada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.