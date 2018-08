El Central'>Banco Central va a reforzar las medidas para controlar el dólar luego de la fuerte corrida de ayer, que llevó a la divisa estadounidense hasta un nuevo máximo histórico de 34,4 pesos.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó ayer por la tarde, en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada, que la autoridad monetaria "va a actuar decididamente para reducir la volatilidad", después de que el tipo de cambio se disparara casi un 8 por ciento.

Para el funcionario, tras el respaldo que le dio el FMI ayer a nuestro país, no hay motivos para que la volatilidad cambiaria subsista.

Por la mañana, el presidente Mauricio Macri había anunciado que el Fondo adelantará los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del próximo año pero, lejos de detenerse, la corrida cambiaria se profundizó.

El anuncio llegó sin detalles y luego, a través de un comunicado firmado por la propia presidenta del organismo, el Fondo dejó entrever que aún el adelanto no está cerrado. Lagarde señaló que instruyó al personal del FMI "para que trabaje con las autoridades argentinas a fin de fortalecer" el acuerdo stand-by y "reexaminar el cronograma del programa financiero".

Analistas señalan que si bien un anticipo de los desembolsos del crédito que el Fondo le otorgó a nuestro país en junio pasado ayuda a despejar las dudas respecto a que el Gobierno tendrá dinero suficiente para cumplir con sus compromisos hasta fines de 2019, el mercado ya desconfía de la capacidad del equipo económico para sortear la crisis y sigue reclamando señales más contundentes.

El Central'>Banco Central vendió ayer u$s300 millones pero no consiguió frenar la escalada de la divisa estadounidense, que ya acumula un avance de 80% en el año.

El dólar mayorista se disparó ayer $2,65 (la mayor suba diaria desde junio), hasta los $34; mientras que el billete cerró a un promedio de $34,4 en las pizarras de los bancos, lo que representó una suba de 2,35 pesos respecto del martes.

"El movimiento de hoy, con una suba del 8% en el dólar, es totalmente inentendible, sobre todo desde la inacción del Gobierno, que vendió temprano u$s300 millones y después se quedó mirando cómo subía el dólar", señaló el analista financiero Christian Buteler.

"No se entiende por qué no interviene fuertemente o, si su intención es dejarlo correr, para qué interviene. Tienen que ponerse de acuerdo, ser coherentes y actuar de forma concreta", agregó.

En el mercado esperan que, luego de la intensa escalada de ayer y en sintonía con las declaraciones de Dujovne, hoy la entidad que preside Luis Caputo refuerce su intervención en el mercado cambiario.

Sin embargo, analistas coinciden en que si no logra antes morigerar la desconfianza, la entidad monetaria sólo va a despilfarrar más reservas.

Para el economista Federico Furiase, director de Eco Go, no tiene sentido que el BCRA se ponga a defender un valor del dólar a costa de reservas si no logra antes contener el riesgo país.

Las reservas internacionales del BCRA finalizaron ayer en u$s 54.301 millones, con una caída de u$s 396 millones respecto del martes. Con sus intervenciones, en el mes el Central ya perdió un total de u$s3.694 millones.

En lo que va de esta semana la autoridad monetaria vendió u$s710 millones y el dólar acumuló ayer su octava suba consecutiva.