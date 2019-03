Ayer el mercado de cambios volvió a presentar un episodio de suba de la tasa en paralelo con un aumento del precio del dólar. Se combina así un escenario complejo de tipo de interés cada vez más elevado, con su consecuencia en la actividad, sin lo positivo de la estabilidad cambiaria. Sobre la hora llegó la noticia de que la Fed no subirá su propia tasa y eso descomprimió el frente externo pero en el interno, destacan los economistas, la sensación es que la tasa pierde capacidad de domar a la divisa.

El analista de ABC Mercado de Cambios, Fernando Izzo, relató lo ocurrido ayer con un análisis que fue en esa línea: "En la primera hora, con sólo u$s20 millones operados, pasó de $40,80 a $41,20, mostrando la imperiosa necesidad de la divisa. Aún no se habían licitado Leliq, lo que muestra que no era una cuestión de tasa de interés. A las 11:30 el BCRA dio el resultado de la primera licitación, donde pagó 64,50%, y el dólar llegó a un máximo de $41,33, lo que mostró la sensiblidad de la divisa ante la necesidad de los compradores, sin importar la tasa".

Con todo, al finalizar el día, el dólar minorista cerró en $41,95. Pegó así un salto de 35 centavos contra el cierre del día anterior. El mayorista pasó de $40,55 a $40,89. La tasa de interés de las Leliq, por su parte, cerró la última licitación en un promedio de 65,40%, es decir 1,60 puntos por encima del 63,88% con el que había cerrado el día anterior.

Entre analistas crece la lectura de que el esquema monetario-cambiario pierde fortaleza. Por un lado porque la tasa se enfrenta sola a las presiones cambiarias, con inflación alta y año electoral, y por otro porque en las últimas semanas el equipo económico ya se mostró algo errático en la toma de decisiones.

El director de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez, afirmó: "El régimen monetario se desdibujó un poco. Por ejemplo, hace dos semanas anunciaron que iban a ser dos licitaciones de Leliq diarias, después que iba a ser una y finalmente que iban a ser dos. Esta semana anunció un monto indicativo diario de $190.000 millones que incumplió todos los días y siempre colocó de más. Terminó contrayendo toda la semana cuando ya está sobrecumpliendo alevosamente la meta".

Pero también apuntó algunas complicaciones más estructurales que pueden explicar una salida al dólar: "Además hay dudas por el lado de la meta fiscal, sobre si sobreestimaron la recaudación y si entonces hay que ajustar más el gasto. Hubo también algunas declaraciones poco felices de los funcionarios y los datos de inflación, que lo predijimos pero otra cosa es que los datos lo demuestren. Todo un combo de noticias y eventos negativos que se fueron sucediendo a partir de la segunda mitad de febrero".

Aun así, tanto Caamaño Gómez como el analista de Eco Go, Juan Paolicchi, hay expectativa de que la decisión de la Fed de no subir la tasa genere un viento a favor por el lado externo a partir de hoy. Para el director del CESO, Andrés Asiaín esas noticias pueden generar algún movimiento positivo de corto plazo pero la tendencia no se modifica. Y explicó su hipótesis respecto a la demanda actual del dólar: "Hasta cuando anunciaron las subastas de u$s60 M diarios, que era mejor ni anunciarlo porque en cualquier día del MULC el volumen lo supera por mucho, hubo efecto positivo de corto plazo. Hoy la política cambiaria no garantiza estabilidad porque el FMI no deja usar libremente los dólares. Tenés la posibilidad de una devaluación de 30% en pocos días y no hay tasa de interés que pueda competir con eso".