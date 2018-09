Mientras el Gobierno se preparaba para pedir en Washington el adelanto de los fondos necesarios para cerrar su programa financiero hasta fines de 2019 y el visto bueno para utilizar más reservas para combatir la corrida cambiaria, el dólar volvió a tocar los $40 en las pizarras de los bancos.

El nuevo paquete de ajuste y la reorganización de ministerios anunciados ayer por el Gobierno no convencieron al mercado y el Banco Central tuvo que salir nuevamente a frenar la demanda de divisas. En la previa, Luis Caputo ya anticipaba un día movido y se bajó el lunes a último momento de la comitiva que iba a Washington para seguir de cerca lo que ocurría en la city con el dólar.

La autoridad monetaria vendió u$s358 millones y consiguió que el dólar cerrara a $38,88 en la plaza mayorista, luego de tocar máximos de $39,35 a media mañana.

En las pizarras de los bancos, en tanto, el billete culminó la jornada a un promedio de $39,68, aunque durante el día llegó a superar los $40 en algunas entidades.

En tan sólo dos días, la moneda estadounidense ya acumula un aumento de 4,44%, mientras que en lo que va del año su suba llega al 109,7 por ciento.

El lunes el dólar había trepado un 2,6% luego de los anuncios del presidente Mauricio Macri y del ministro Nicolás Dujovne sobre la aplicación de un esquema de retenciones para el sector exportador.

Según operadores, el mercado estaba esperando un ajuste del gasto público y en cambio recibió la noticia de mayores impuestos. También esperaba modificaciones en la cúpula de Gobierno que no sucedieron.

Para calmar la demanda ayer, el Banco Central realizó dos subastas de divisas, una la mediodía y otra sobre el final de la rueda.

En la primera ofreció u$s100 millones y el mercado se llevó todo a un precio promedio de 39,1288 pesos. En la segunda puso a licitación u$s400 millones y adjudicó u$s258 millones a un valor promedio de 38,91 pesos.

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron ayer u$s 947 millones y cerraron el día en u$s51.443 millones. Desde que el 22 de junio pasado el FMI realizó el primer desembolso del crédito stand by otorgado a la Argentina, por u$s 15 millones, la entidad monetaria ya perdió u$s 11.831 millones.