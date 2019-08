El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de La Construcción (Ieric) publicó ayer los números de junio para el empleo del sector, con una fuerte baja de 2,4% contra junio del año pasado e incluso un empeoramiento contra los niveles de abril, con una retracción de 1,7% intermensual. Hacia adelante, por la devaluación y la extendida caída del salario real que se viene, las perspectivas alcanzan niveles críticos.

Mañana el Ministerio de Producción y Trabajo publicará los datos de empleo de todos los sectores en junio. Hasta acá fueron en caída libre, en una dinámica que también vino acompañada de una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Ese fenómeno mostró que el ajuste se dio tanto por precios como por cantidades, contradiciendo la lectura ortodoxa detrás de los programas de flexibilización y abaratamiento del costo laboral.

En el total de los sectores, a mayo se habían perdido 168.000 puestos de trabajo, con el mayor derrumbe interanual de toda la serie del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): una caída de 2,7%. La larga crisis cambiaria iniciada en abril del 2018 generó una destrucción sostenida de empleos, de la mano con una recesión que llegó a durar cinco trimestres.

Si bien para el tercer trimestre se esperaba un rebote en la dinámica de la actividad económica, el nuevo round devaluatorio y las variables que dan cuenta de la precariedad e incertidumbre hacia adelante, presagian que el escenario depresivo continuará y ya se habla incluso de un 2020 con una tercera baja consecutiva del PBI. Incluso en aquellos escenarios optimistas pre PASO, en los que se preveía un repunte de la actividad, la perspectiva era que el empleo no reaccionara. La nueva tendencia genera proyecciones de fuerte empeoramiento de la crisis laboral.

El economista de la Undav, Sergio Chouza, sostuvo: "Desde el empleo, nuestro país es más sensible que el resto a las bajas de la actividad económica. En otros países reaccionan más a señales pro mercado. En este contexto tenemos una inestabilidad institucional y una imprevisibilidad económica muy marcada. Estamos en una fase de depresión económica y de corto plazo no se vislumbra cuándo se puede romper la tendencia. Ya estamos ajustando las previsiones de crecimiento para el año que viene, por la incertidumbre sobre cuál será la situación en aquel entonces. Puede que no haya rebote macro y entonces, por ese lado, no habrá recomposición del empleo".

Y agregó: "Estamos en una situación de crisis laboral con todas las letras. No sólo hay una destrucción de empleo notable sino que además tenemos la menor tasa de ingreso al mercado laboral desde la salida de la convertibilidad. La crisis es previa a los eventos financieros y sin duda se va a profundizar en los próximos meses. Es una situación dramática, con difusión en todas las provincias excepto Neuquén".

El informe publicado ayer por el Ieric adelantó la dinámica a junio del empleo en el sector de la construcción. Negativa, de la mano con un pésimo mes para la actividad productiva del rubro, que en el último mes del semestre registró una caída de 11,8% interanual y de 4,2% contra los niveles de mayo. La construcción fue uno de los grandes motores de la recuperación económica del 2017, de la mano del efecto electoral keynesiano de la obra pública. La buena senda se cortó en mayo del año pasado. Primero con tres meses de fuerte desaceleración y luego con 10 contracciones consecutivas.

En junio, la caída de 1,7% contra los niveles del mes previo, llevaron al empleo en el sector a registrar 410.336 puestos de trabajo. Tal como informó BAE Negocios durante la semana, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) declaró al sector en emergencia y reprochó al Gobierno por la falta de medidas frente a la devaluación, las tasas de interés prohibitivas y el ajuste fiscal.

Además, el salario promedio de los empleados del sector registró una caída real de 5,2% en junio (una mejora nominal de 47,7%, contra una inflación de 55,8%, según el IPC Nacional del Indec).