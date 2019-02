De los creadores de "la economía no crece desde 2011" llega "la industria está en crisis desde hace una década". El sustento principal esgrimido es que el producto sectorial de 2018, supuestamente, fue como el de 2008. Ambos son manejos arbitrarios de los datos para construir relatos. Parecen no importar las inconsistencias; un aparato mediático funcional los blinda. El objetivo es suavizar responsabilidades respecto del grave empeoramiento de la economía en general y de la desindustrialización en particular, generado las políticas de Cambiemos.

Del costado de la grieta con más capacidad de difusión, se asegura y se repite, por ejemplo, que la economía en 2017 creció (2,85%, según el INDEC). Paradójicamente, en base a la misma fuente, la economía también creció, a un ritmo casi igual, en 2013 (2,41%) y en 2015 (2,73%). Pero, para ese relato, en esos años no hubo crecimiento; forman parte del largo período de estancamiento del anterior gobierno. Pareciera que, desde 2016, habría que hacer un borrón y cuenta nueva estadístico y, por eso, ahora sí se podría hablar de crecimiento contabilizando un solo año, a pesar de que el PBI per cápita de 2017 fue, por ejemplo, un 1,1% inferior al de 2015.

Con la sentencia de la década de crisis industrial pasa algo similar. Los promotores de ese discurso toman las puntas del período y omiten focalizarse en el notable proceso de deterioro de los últimos tres años, con una agresividad destructiva en 2018 sin precedentes desde fines de la Convertibilidad. Esa visión agrupa a todo el lapso como una larga etapa maldita, sin destacar la heterogeneidad del proceso, por ejemplo, en términos de generación de empleos y remuneraciones.

En relación a los puestos de trabajo, hay destacadas diferencias durante la última década. Después de la crisis internacional, la industria ya en 2010 había recuperado el mismo nivel de puestos de trabajo formales que tenía en 2008, en base a los datos de la AFIP. A partir de ahí y hasta 2015 inclusive, registró una tasa anual de crecimiento del empleo de entre el 0,8% y el 1,4%, con las excepciones de 2011 (creció 4,3%) y de 2014 (bajó 1,1%).

En suma, desde 2008 y hasta 2015, la industria incorporó 80.000 empleos formales y, a partir de 2016, comenzó un ciclo de tres años consecutivos de destrucción de empleos, acumulando una merma de 125.000 empleos que supera en más de una vez y media a lo creado en los siete años precedentes y, por lo tanto, marca un punto de inflexión relevante entre ambos períodos. La industria pasó de un bajo grado de crecimiento del empleo a una acelerada destrucción desde el inicio del gobierno macrista que ya representa el 11,1% de la dotación de empleados actual.

Lo más preocupante es que en los dos últimos meses (sin datos oficiales todavía) esta dinámica ha empeorado aún más y no hay un horizonte de salida próximo, sobre todo porque el gobierno insiste con las mismas políticas que tanto daño le han hecho al sector.

En relación a la destrucción de fines de la Convertibilidad, las cifras aún no se equiparan. Desde el inicio de la recesión de los noventa hasta 2002, habían llegado a perderse 218.000 empleos fabriles. Sin embargo, en esos años, el auge del proceso de deslocalización de tareas en el sector de servicios que antes eran internalizadas por la industria es un factor que amplifica en buena medida los registros de caída. Ahora bien, en ningún caso, el dinamismo de otras actividades terminó compensando ni siquiera parcialmente la destrucción general de empleos derivada de la desindustralización.

Las remuneraciones también se han ido deteriorando, tanto en términos absolutos como comparándolas con el resto de los sectores asalariados registrados privados de la economía. La remuneración mediana por todo concepto, a septiembre de 2018 (último dato disponible), equivalía a 700 dólares (valor afectado por la devaluación) y, antes de la devaluación (a marzo de 2018), era de 1.250 dólares. No obstante, esa remuneración ya estaba en descenso comparándola con los 1.500 dólares que recibían los trabajadores hasta 2015.

Respecto al conjunto de los asalariados registrados privados, la industria también perdió terreno. Hasta 2011, la remuneración industrial era alrededor de 20% más alta que la del resto. Ese valor fue cayendo hasta 2015 y quedó en torno del 15% superior. En el último registro disponible de 2018 (septiembre), la diferencia ya se achicó a menos del 10%. Es otro indicador evidente de que la crisis en la industria es mucho más dura que en el resto de la economía y que en los últimos años el padecimiento es mayor.

Otra contradicción llamativa pero también silenciada es el poco interés en el seguimiento del las variables de empleo por parte de los mismos analistas. Admiran a la economía estadounidense y ahí el dato de la creación de empleos es lo que guía al resto de las principales variables y a las decisiones de política económica, mientras que en Argentina la variación del Riesgo País, del dólar, de la tasa de interés, entre otras, no se altera por efecto de las caídas en el empleo. Pero cuidado, la destrucción no es inocua, acumula una presión importante para la siguiente implosión.