El mercado volvió a responderle de forma positiva a Caputo. Con ofertas por casi el doble de lo que buscaba, el Ministerio de Finanzas captó ayer u$s850 millones en letras en moneda estadounidense, con los que logró refinanciar la totalidad de los vencimientos de la jornada.

También encontró buen eco la licitación de letras en pesos a 182 días, emitidas por la cartera que dirige Luis Caputo con el objetivo de reemplazar a las Lebac de más largo plazo que dejará de subastar el Banco Central desde la próxima semana.

El Ministerio de Finanzas informó ayer que adjudicó letras del Tesoro en dólares con vencimiento el 26 de octubre de 2018 (196 días) por un total de u$s 500 millones, a una tasa nominal anual de 2,99%, luego de recibir ofertas por u$s 845 millones. Además colocó otros u$s350 en Letes que vencen el 12 de abril de 2018 (364 días) a una tasa nominal anual de 3,5%. Las propuestas por este último instrumento alcanzaron los u$s 697 millones.

Según destacan en el mercado, la fuerte sobreoferta que recibió el Tesoro por sus letras en dólares se debe a que sus retornos resultan atractivos para inversores conservadores y el hecho de que sean en moneda dura permiten cubrirse ante el reciente incremento de la volatilidad en los mercados internacionales y en la Bolsa porteña.

Por las letras en pesos a 182 días, en tanto, el ministerio de Finanzas recibió órdenes por un total de $39.140 millones, de los cuales adjudicó $30.000 millones a una tasa nominal anual de 24,91% y una tasa efectiva anual de 26,47 por ciento.

Tal como esperaba el mercado, el rendimiento de estos títulos se ubicó en línea con el retorno que ofrecen las Lebac de mismo plazo que el Gobierno busca reemplazar con estas nuevas emisiones que seguirá realizando a la largo del año.

En su licitación mensual de marzo, el BCRA anunció que a partir de abril sólo emitirá letras internas con vencimiento en los próximos cinco meses, para "enfocarse en aquellos plazos que muestran una liquidez suficiente".

La intención del Gobierno es ir desactivando de a poco el gigantesco stock de Lebac que debió emitir hasta ahora el Central para absorber el excedente de pesos y así tratar de bajar la inflación.

La emisión de letras en pesos de ayer estuvo dirigida principalmente a bancos y a aseguradoras, que tenían tiempo hasta marzo para desarmar sus posiciones en letras del BCRA.