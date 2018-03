El intercambio comercial durante octubre dejó un déficit de US$ 955 millones, frente a una pérdida de US$ 54 millones de igual mes de 2016, ante el retroceso en los precios de las exportaciones de productos primarios y sus derivados, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo dio cuenta de que, a pesar de estos menores precios, las exportaciones sumaron US$ 5.241 millones, con un aumento interanual de 10,8% en la facturación.

Sin embargo, las importaciones aumentaron aún más que las ventas, 29,5%, hasta US$ 6.196 millones, con precios en alza en casi todos los rubros, salvo el de Piezas y accesorios de bienes de capital, que bajó 8,3%.

Con el déficit registrado en octubre, la balanza comercial arrojó en los primeros diez meses de año una pérdida de US$ 6.115 millones, lo que contrastó con los US$ 1.811 millones de ganancia de igual período del 2016, año que terminó con un superávit de US$ 1.969 millones.

Antes de que el Indec diera a conocer las cifras, el secretario de Transformación Productiva, Lucio Castro, destacó que las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial, excepto el biodiésel, aumentaron el 10% interanual en lo que va del año.

En el sector automotriz se destacan las ventas de utilitarios a otros países, lo que demuestra que nuestra industria tiene mucho para crecer de la mano de la innovación y la tecnología, aseguró el funcionario en declaraciones a la prensa.

Además se observa una mayor diversificación de productos exportados y de destinos, destacó Castro.

Durante octubre, los principales socios comerciales, tomando en cuenta la suma de exportaciones e importaciones, fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden.

Más allá de estas declaraciones, durante octubre la facturación por las ventas de Productos Primarios creció 3,6%, para sumar US$ 1.14 millones, a pesar de que los precios estuvieron 9,4% por debajo de los de octubre del año pasado, lo que fue compensado con un aumento de 14,5% en las cantidades.

En Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) el aumento fue de 2,7% en la facturación, US$ 1.931 millones, con precios 3,5% inferiores, lo que fue compensado con un aumento de 6,5% en las cantidades.

En tanto, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) subieron 23,9% a US$ 1.883 millones, con alza de 3,9% en los valores y 19,2% en la cantidades.

Por su parte, las ventas de Combustibles y energía aumentaron 26,3%, unos US$ 283 millones, con alza de 21,5% en el precio y de 3,7% en las cantidades.

Durante octubre, los principales socios comerciales, tomando en cuenta la suma de exportaciones e importaciones, fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden.

Las exportaciones a Brasil alcanzaron los US$ 893 millones y las importaciones desde ese país US$ 625 millones, con un saldo deficitario de US$ 732 millones.

En tanto, las ventas a China alcanzaron US$ 481 millones y las importaciones US$ 1.376 millones, con un saldo negativo para Argentina de US$ 894 millones.

En cuanto al comercio con los Estados Unidos, las ventas sumaron US$ 375 millones y las importaciones US$ 590 millones, por lo que el déficit alcanzó los US$ 215 millones.

Estos tres países sumados absorbieron 33,4% de las exportaciones de Argentina y abastecieron 58% de las importaciones.