El límite de tasa de interés para financiación con tarjeta de crédito a partir de abril próximo será del 60,19% anual según lo dispuesto por el Banco Central (BCRA), y la decisión del usuario de afrontar una compra financiada con esta tasa dependerá de la utilidad que le dará el bien a adquirir, estimó un especialista del sector privado.

Guillermo Barbero, socio de la consultora financiera First Capital Group, dijo hoy a Télam que “hay que ver la utilidad que el consumidor le dé al bien a comprar. Por ejemplo, si compra una moto en 36 cuotas financiada con tasas que van del 50% al 80% de interés, puede parecer oneroso pero finalmente obtiene un beneficio superior al interés pagado, porque deja de gastar en transporte público”.

Al dar otro ejemplo de la utilidad marginal lograda con la compra del bien, dijo que un jardinero que corta 10 hectáreas de pasto con una máquina vieja, en caso de comprar una máquina nueva va a poder cortar 30 hectáreas.

"Por esas 20 hectáreas más que va a cortar, va a tener un rendimiento marginal” que le permitirá compensar los costos de la tasa de interés, señaló.

"Las tasas son costosas, pero la gente consume igual. Si no, nadie tomaría un crédito”, reflexionó, y dijo que también influye el tema de “la baja competencia en general del crédito en la Argentina. Hay poco crédito en el país por eso la tasa se encarece. El crédito en la Argentina es una cuarta parte del que debería ser”, explicó.

Detalló que la tasa límite fijada por la Ley de Tarjetas de Crédito es hasta 25% superior del préstamo más caro que ofrezcan los bancos, y recordó que mensualmente el BCRA efectúa una encuesta en la que se determina la tasa máxima a cobrar para entidades financieras no bancarias.

"A partir de abril, la tasa límite para financiación con tarjeta de crédito fue establecida en 60,19% anual”, recordó Barbero, y consultado sobre si es una tasa elevada, respondió que hay que tener en cuenta los costos.

"Para una entidad financiera no bancaria, el costo del dinero está por encima del 30%, y hay que tener en cuenta los cargos de incobrabilidad y los gastos de financiamiento de la tarjeta que incluyen gastos de personal, procesamiento y alquiler”, explicó.

Consideró que “el valor absoluto parece alto, pero cuando se relaciona con los costos el porcentaje es relativo”.

Dijo que un banco de primera línea no cobra menos del 50% para compras financiadas con tarjeta de crédito, y sostuvo que el cliente con tarjeta de crédito bancaria tiene una calificación crediticia superior a la del usuario que no es cliente bancario.

"El costo del dinero para el banco es inferior al costo de la tarjeta de crédito no bancaria”, indicó, y dijo que los volúmenes de dinero que suelen manejar los clientes bancarizados respecto de los que no lo son, son diferentes.

"Los clientes bancarios que manejan tarjeta de crédito son de sectores económicos más acomodados y manejan volúmenes de hasta $20.000 por mes financiados con tarjeta. Los consumidores que usan tarjeta y no son bancarizados manejan volúmenes cercanos a los $10.000 por mes”, detalló.

Recordó Barbero que el costo financiero total aparece aclarado en los resúmenes de las tarjetas y en las publicidades. “El que lo ignora es porque no tiene voluntad de fijarse”, señaló.

‘La gente conoce que el sistema de tarjeta de crédito no es barato, pero lo utiliza para financiar pequeños gastos o para cubrir baches en el presupuesto familiar, pero no para compras financiadas en general”, advirtió.