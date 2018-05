El peso volvió a acoplarse a la depreciación de las monedas de la región y, con un volumen inusual de negocios para un día en el que los mercados de Estados Unidos estuvieron cerrados, el dólar trepó 11 centavos en la plaza local.

Con una firme demanda, que no pudo ser compensada por las ventas del Banco Nación ante la liquidación a cuentagotas que viene realizando el sector agroexportador, la divisa mayorista cerró ayer a $24,71, a 29 centavos del techo de $25 que le puso el BCRA a fuerza de intervenciones hace dos semanas.

Impulsado por el avance en el mercado donde operan los grandes jugadores, el billete en las pizarras alcanzó los $25,25, luego de que rompiera la barrera de los $25 el último jueves.

Según señalan operadores, el fortalecimiento del dólar a nivel global alentó la búsqueda de cobertura, y bancos y empresas se aseguraron divisas para el cierre de operaciones de fin de mes.

"Con un volumen de u$s557 millones, inusual para un día feriado en USA (Memorial Day), el dólar subió más de 10 centavos debido a la necesidad de la divisa norteamericana y por falta de ingresos genuinos de exportadores", señaló Fernando Izzo, director de ABC Mercado de Cambios.

En el mercado indicaron que prácticamente la mitad de las ofertas de ayer en la plaza local correspondieron al Banco Nación, que buscó minimizar así la presión sobre el tipo de cambio en una jornada en la que el contexto externo volvió a jugar en contra ante la expectativa de que la Reserva Federal acelere la suba de tasas en los Estados Unidos.

El repunte del dólar a nivel global golpeó a la mayoría de las monedas de la región. El real brasileño se depreció un 1,72% ayer frente a la divisa estadounidense, que terminó el día a 3,729 reales para la venta. En tanto, el billete estadounidense subió un 0,16% frente al peso chileno y 0,23% ante el peso mexicano.

"Ruidos externos volvieron a contagiar el clima local y alimentaron demanda de divisas que justificó la corrección de hoy (por ayer", afirmó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

La crisis no terminó

Pablo Castagna, director de Portfolio Personal, prevé que la presión sobre el tipo de cambio continúe esta semana, "con una oferta que se mantiene volátil y una demanda que podrá recibir impulso extra por fin de mes y cobro de sueldos".

"No obstante, el sentimiento de un dólar a niveles de $25 no es el mismo que despertaba un billete en la zona de $21-$22. El BCRA, entendemos, seguirá interviniendo de ser necesario. No creemos incluso que de corto cambie su estrategia de limitar su evolución a la zona de $25", agregó.

Ayer el Central volvió a poner sobre el inicio de la rueda su ya habitual oferta de u$s5.000 a $25 pero no realizó ventas.

"Las estimaciones de un tipo de cambio de $ 22-22,5 promedio a diciembre próximo pasaron a ser absurdas en sólo dos semanas, y ahora las nuevas proyecciones apuntan a un cierre en $28 o quizás un poco más allá. Es decir, una devaluación adicional de al menos 14%", señaló Castagna.

En el mercado de futuros del Rofex ayer el contrato a junio cerró a 25,40, con una tasa implícita de 30,88%, mientras que mayo culminó a 24,75 pesos.

Desde que se profundizó la corrida el 20 de abril último, la devaluación del peso ya supera el 21% y se ubica por encima del 33% en el año.

Con la suba de ayer, el dólar sumó su tercera alza al hilo frente al peso. Así, desde el miércoles pasado acumula un incremento de 39 centavos.

Según un análisis realizado por el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, "la estabilidad cambiaria no está garantizada en el mediano plazo" y podría haber otra devaluación si el Fondo Monetario Internacional (FMI) no confirma rápido un crédito que blinde al país hasta fines de 2019.

Las reservas internacionales del BCRA finalizaron ayer en u$s 51.929 millones, tras una reducción de u$s 173 millones respecto del día hábil anterior.