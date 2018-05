El modo de intervención cambiante que la semana pasada mostró el Banco Central descolocó a gran parte del mercado, que vio un error en haber dilapidado u$s1.500 millones para dejar inmóvil al tipo de cambio en un día en que se devaluaron todas las monedas emergentes, y luego un acierto en subir las tasas de interés con fuerza para marcar la cancha y retomar las riendas de la política monetaria. Esa al menos es la visión de Daniel Chodos, director y jefe de estrategia de trading de bonos en Credit Suisse, que considera que la reacción del organismo que conduce Federico Sturzenegger fue pragmática y que dejó dos mensajes claros al mercado: se recuperó independencia y puede hacerles perder plata.

En diálogo con BAE Negocios, Chodos destacó que la señal del viernes debería quitarle presión a la demanda de dólares para esta semana corta, aunque también dependerá del factor externo, que juega un papel clave.

—¿Lo sorprendió la suba de tasas del viernes?

—Creo que fue esperada la reacción del Central. La primera opción era seguir interviniendo en el mercado, no para dejar el tipo de cambio quieto como hizo el miércoles sino dejando que se mueva y subir las tasas fuerte. La otra opción era también intervenir en el Rofex porque las tasas implícitas ah í se habían disparado y eso generaba más presión de venta en Lebacs y el peso (inversores desarmaban posiciones en Lebacs, compraban dólares en el spot y vendían en los forwards incentivados por las altas tasas implícitas). Quizá no intervino en futuros porque tiene una connotación política y reputacional difícil después de lo que pasó en 2015.

Veo como algo bueno lo que hizo el Central el viernes, una respuesta pragmática. El mensaje que dejó es doble: por un lado, que recuperó independencia, que puede usar todos los instrumentos disponibles para hacer política monetaria que antes no tenía, porque si uno se fija, el único instrumento que tuvo el BCRA, y que usó desde marzo, fue intervenir en el mercado de cambios; la tasa nunca la tocó después de los cortes de enero y febrero. Y el segundo mensaje, directamente para el mercado: "con estos instrumentos puedo intervenir y puedo hacerles perder plata". El viernes seguramente le hizo perder plata a mucha gente.

—¿Esto recupera la credibilidad perdida o es solamente un paso más?

—Es un paso inicial. La recuperación de credibilidad no se da de un día a otro, es un proceso en el cual el central tiene que actuar con firmeza interviniendo con todos los instrumentos a su alcance. La realidad es que con la suba de la tasa repo del viernes, más la suba de tasas Lebacs y la venta de dólares desde marzo, la posición de política monetaria del BCRA se tornó mucho más contractiva.

—¿Cree que esta semana va a estar más calma la demanda de dólares?

—Creo que el mensaje del viernes fue claro, eso debería bajar un poco la presión al peso. Es una pelea entre el mercado y el BCRA, y el viernes el BCRA dijo "acá tengo todos los instrumentos para usar y mirá lo que hago". El operador que shorteó en $20,90 y después vio que el peso terminó en $20,40 perdió plata, no sé si esta semana el mercado va a volver a ser tan agresivo. También va a depender mucho de lo que pase en los mercados globales.

—¿Qué sensación notó en sus clientes del exterior durante la semana pasada?

—El humor hacia Argentina cambió bastante desde diciembre (NdR: cuando se modificaron las metas de inflación) y se vio reflejado en el performance de los activos Argentinos. Lo que vimos en las últimas 3 ruedas es la consecuencia de varios errores de política desde diciembre: de las reformas que hicieron (la reforma impositiva y previsional) que no fueron suficientes y además el Gobierno tuvo que asumir un alto costo político; del cambio de metas de inflación; del corte de tasas en enero cuando la inflación y las expectativas de inflacion estaban subiendo; fue todo eso que generó un malhumor hacia el país. También confluyeron factores externos como la suba de tasas en los EE.UU. y la apreciación del dólar. Tampoco se entendió cual era la función de reacción del central la semana pasada. El miércoles el BCRA intervino fuerte vendiendo 1.500 millones de dólares manteniendo firme al peso cuando todas las otras monedas de mercados emergentes se estaban depreciando contra el dólar. Luego, el jueves dejo subir el tipo de cambio. Recién el viernes el BCRA marcó la cancha mostrando independencia y usando todos los instrumentos disponibles, esto es, subiendo tasas, vendiendo dólares y convalidando suba de tasas en las Lebacs.

—Si volviera a haber presión sobre todas las monedas emergentes, ¿cree que esta vez el BCRA dejará que el peso acompañe esos movimientos?

—Lo que tiene este Banco Central es que aprende de los errores y es muy pragmático, me parece que aprendieron del error del miércoles. Si las monedas de mercados emergentes se deprecian creo que el BCRA no quiere que haya un desacoplamiento del peso. Va a seguir interviniendo para que los movimientos no sean disruptivos y para que la volatilidad no sea tan alta y que eso se traslade a precios. Además intervenir con u$s1.500 millones por día no es sustentable. Tiene que haber cierta volatilidad. Eso es lo que el Central siempre dijo, que es una flotación, pero que cada tanto intervienen para bajarle volatilidad a la moneda.

—¿Qué es lo que preocupa hoy a los inversores extranjeros?

—Creo que el combo de inflación con déficit fiscal, y la falta de inversión extranjera directa es lo que los mercados tienen en la cabeza. Los mercados entienden que estos procesos de desinflación llevan tiempo pero hay que tener una política consistente con un banco central independiente.

De Wall Street a la city

■ Antes de desembarcar en Credit Suisse, Daniel Chodos trabajó en Morgan Stanley Investment Management en Nueva York y en el Banco Mundial en Washington DC. Estudió Economía en la Universidad de Buenos Aires y tiene una Maestría en Economía de la Universidad de Maryland.