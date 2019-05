Tras varias semanas de tranquilidad, la actividad recobró fuerza ayer en el mercado cambiario que registró el mayor volumen de operaciones desde agosto, uno de los picos de la corrida, y encendió luces de alerta. Con mayor volatilidad en el cierre de la rueda ante un salto en la demanda, el dólar mayorista subió 10 centavos a $44,55. Las pizarras de los bancos no llegaron a reflejar el alza final y el tipo de cambio minorista cedió 14 centavos a $45,64.

Los u$s1.136 millones operados en el segmento de contado sorprendieron a los analistas. Fueron 60% más que el promedio de las últimas semanas y marcaron el récord de 2019. Pesó un fuerte incremento de las compras por cobertura de fin de mes, sumado a las dificultades del BCRA para renovar los vencimientos de Leliq, parcialmente compensados por un alza en las liquidaciones del agro que hizo que la cotización no se dispare.

"El dólar venía estable en los últimos 30 días, así que sorprende este salto en el volumen operado. Hay que seguirlo muy de cerca porque si se mantiene es para preocuparse", advirtió el analista financiero Christian Buteler.

Fernando Izzo, operador de ABC, planteó que la volatilidad respondió a una suba en las compras de fin de mes "al tomar posiciones los bancos y las empresas para giros al exterior", sumado al vencimiento de hoy de unos u$s900 millones en contratos de futuros. En simultáneo, hubo "muchos ingresos de exportadores cerealeros que vieron subir los precios de sus productos (soja, trigo y maíz) y de otros exportadores de diferentes rubros". Sin embargo, la mejora en las liquidaciones no alcanzó a compensar la mayor demanda y el dólar mayorista terminó en alza.

En el mercado ya alertaban que la calma iniciada con el aval del FMI a la venta de reservas era transitoria y se esperaba una vuelta de las tensiones hacia mitad de año. Pero el volumen récord abrió interrogantes acerca de un posible desarme de posiciones en pesos antes de lo esperado. Dudas alimentadas porque el Central renovó sólo el 80% del vencimiento de Leliq de ayer y tuvo que liberar $40.100 millones, a apenas un día para cerrar un mes en que llega ajustado al cumplimiento del plan de emisión 0%, a pesar de convalidar una leve suba de la tasa hasta el 70,75% (ver aparte).

Al respecto, Buteler señaló: "Saltó mucho el volumen y probablemente haya alguna relación entre ambos movimientos. Por plazos fijos privados aún no se ve un desarme pero dejaron de crecer. Los bonos en pesos tampoco tuvieron una caída muy fuerte como para ver por ahí un gran desarme, aunque tampoco lo podemos descartar. Hay que esperar. Pero la estabilidad no puede durar mucho. Y más si al Central le está costando retirar los pesos que necesita. Eso marca un problema. Lo positivo es que, por ahora, no se ve un desarme importante de plazos fijos; si eso se da, la complicación va a ser mucho mayor".

Por lo pronto, junio se avizora tenso. Abultados vencimientos de deuda en pesos que podrían dolarizarse (el bono dual y las Lecap, principalmente), el cierre de la cosecha gruesa de soja que resentirá la oferta, el muy elevado riesgo país y la confirmación de las candidaturas sumarán presión. Así, podrían debutar las intervenciones directas del BCRA.

Dificultades del BCRA para renovar las Leliq forzarían suba de tasas

El BCRA renovó sólo el 80% vencimiento de ayer de Leliq y liberó $40.100 millones de dólar pese a haber convalidado una suba de 5 puntos básicos en la tasa promedio hasta el 70,75%. A sólo un día para cerrar un mes de relativa estabilidad cambiaria, la entidad no tiene garantizado el cumplimiento de la meta de base monetaria, en el marco del plan de emisión 0% con el que busca contener el dólar y la inflación desde octubre, sin mayores resultados. Habrá que esperar algunos días para saber si el Central compensó la expansión con otra operación. “Si de alguna manera logra cerrar mayo, junio también va a ser un mes complicado porque se suma el peso del aguinaldo, con lo que se necesita todavía más pesos en la calle. Esto lo va a sentir el BCRA a partir de ahora y tendrá que convalidar mayores tasas porque a este nivel le está costando renovar”, advirtió el analista Christian Buteler.