La decisión del proveedor internacional de índices bursátiles MSCI de mantener a Argentina como "mercado emergente de frontera" por el derrumbe del PBI per cápita que provocaron la devaluación y la recesión de 2018 no cayó bien en el mercado. Ayer, los ADR de las empresas locales que cotizan en Wall Street volvieron a operar en rojo luego de la fuerte caída del martes y los bonos dolarizados perdieron hasta 1,1%. Así, el riesgo país estiró la carrera alcista que inició a comienzos de febrero y terminó la jornada en 708 puntos básicos.

Una vez finalizada la rueda del martes, se conoció un documento de MSCI que despertó el nerviosismo entre los inversores. La firma con sede en Nueva York anunciaba que sostendría la inclusión de Argentina entre los mercados emergentes, prevista para mayo, pero advertía que también la dejaría en el índice de mercados emergentes de frontera (FEM por sus siglas en inglés), una especie de limbo mientras el país continúa en revisión producto de la fuerte caída del PBI per capita tras la megadevaluación de 2018. Algunos lo leyeron como una advertencia hacia delante ante la creciente posibilidad de una reanimación de la corrida.

Algunos analistas realizaron una lectura optimista del mensaje. Como Ariel Sbdar, de Bind, que señaló: "Lo que se estaría revisando es el status de Argentina en el índice Frontera-Emergente. Este no es el índice Emergente, del cual efectivamente Argentina pasará a formar parte".

Sin embargo, los indicadores financieros no reflejaron ese mismo optimismo. Si bien la caída fue menos pronunciada que la del martes, en pleno revuelo, los ADR argentinos perdieron hasta casi 6%. Ternium encabezó las bajas en Wall Street (5,9%) y la siguieron Central Puerto (3,3%), Supervielle (2,9%) e YPF (2,3%). Lo mismo ocurrió con los títulos de deuda que cotizan en moneda dura: el Discount cayó 1,1%; el bono centenario, 1%; el Bonar 2020, 0,7%; y el Bonar 2037, 0,6%.

En ese marco, el riesgo país, que mide el JP Morgan, subió 1,1% a 708 puntos. Así, el indicador extendió el rally alcista que retomó a principios de febrero, luego de que bajara hasta los 629 puntos gracias al viento de cola global de enero.

MSCI mantendrá a Argentina dentro de los “mercados emergentes de frontera”

Mientras tanto, índice S&P Merval de la Bolsa porteña rebotó 0,8%, por debajo de la suba diaria del dólar (1%).

El economista Gustavo Ber apuntó que "los ADR pudieron parar un poco el pánico respecto de la jornada previa, cuando las caídas habían sido muy vertiginosas" y remarcó que la decisión de MSCI "generó mucha confusión en los inversores". "No es una buena noticia por las dudas que dejó la caída del PBI per cápita, pero que al estar en los dos índices en el corto plazo por lo menos pone una mayor demanda. Eso mientras se espera para ver si termina de ingresar en el primero", opinó.

Además, explicó que hay muchos inversores que comenzaron a abandonar los activos argentinos luego del rebote de enero, a raíz de la renovada volatilidad cambiaria y la incertidumbre electoral (ver aparte).

El analista Christian Buteler consideró que, si bien el mensaje no es grave, "obviamente no es lo mismo pasar a ser un país emergente pleno que estar en esta subcategoría en la que entran algunos países con menor PBI que los demás". Y planteó que el comunicado no cayó bien: "Ayer el mercado no se derrumbó pero tampoco hubo marcha atrás de la fuerte caída del martes".