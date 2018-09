Para los analistas, con la implementación del nuevo esquema de política monetaria anunciado ayer por el nuevo presidente del Banco Central, la autoridad monetaria comienza a jugar "con las cartas marcadas" y el mercado podría ponerlo a prueba en los próximos días.

Con la confirmación por parte de Guido Sandleris de que el BCRA "dejará atrás las intervenciones cambiarias" y que sólo venderá divisas para sostener el techo de $44, se espera que aumente la presión sobre el dólar, por lo que en la city advierten que será crucial su rol en la plaza de futuros y el mayor control sobre los agregados monetarios. "No me parece bueno que las bandas de flotación sean conocidas porque el mercado puede actuar en base a eso. Tampoco que se sepa la forma de actualización mensual. Y lo que más me preocupa es que, en el caso de que sea necesario intervenir si se supera esa banda de flotación, el Central lo va a hacer con u$s150 millones, que no es nada", señaló el analista financiero Christian Buteler.

"Creo que ese fuerte apretón monetario que anunció es lo que tiene que dar resultado, porque la banda no va a poder controlar nada", agregó.

La previa

El dólar minorista subió 65 centavos ayer, a la espera de los detalles del nuevo acuerdo entre el FMI y el Gobierno argentino y el BCRA tuvo que salir nuevamente a marcar la cancha en el mercado de futuros.

La divisa cerró el día a un promedio de $39,44 en las pizarras y a $38,51 en la plaza mayorista. "El mercado de cambios sufrió la incertidumbre que en estos momentos tienen los operadores de cómo sigue esta historia de las bandas para fijar límites a la divisa norteamericana", señaló Fernando Izzo, director de ABC Mercado de Cambios.