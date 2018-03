Dujovne señaló que la reforma "será gradual" y los impuestos bajarán a lo largo de los próximos en 5 años

Los casos de exención o gravamen de la renta financiera son:

- Intereses de plazos fijos: están exentos del impuesto si los intereses corresponden a una persona física. En cambio, si los intereses pertenecen a depósitos de cuentas en el exterior o son de una empresa SA o SRL, sí pagan el impuesto.

- Dividendos: si las inversiones son en el exterior, sí pagan Ganancias. Están exentos los dividendos de una sociedad argentina porque argumentan que la empresa ya pagó impuestos por esas Ganancias.

- Acciones, títulos y bonos: están exentas las personas que compran acciones para invertir, si no es su actividad regular. Las ganancias por operaciones de venta de acciones, bonos, títulos de una persona que resida en el exterior no pagan el impuesto. Las empresas locales sí tributan por estas operaciones.

- Resultados de la compraventa e intereses de obligaciones negociables colocadas en oferta pública: Estos resultados están exentos para las personas físicas residentes en el país -no así para las personas jurídicas- y para los beneficiarios del exterior.

Según estipuló hacienda, los principales puntos de la reforma tributaria del gobierno son los siguientes:

Objetivos:

. Promover la inversión, la competitividad y el empleo de calidad.

. Avanzar hacia un sistema tributario más equitativo, eficiente y moderno.

. Reducir drásticamente la evasión impositiva.

. Cumplir con las metas fiscales.

. Avanzar hacia el desarrollo.

Principales impuestos que se modifican:

. Aportes y contribuciones de la seguridad social.

. Impuesto a las ganancias corporativas y personales.

. IVA.

. Impuesto sobre los créditos y débitos bancarios.

.Acuerdo con las provincias para reducir impuestos: ingresos brutos, sellos y eliminar aduanas interiores.

. Impuestos internos.

. Impuestos ambientales (CO2) a los combustibles.

. Impuesto a la transferencia de inmuebles.

Principales medidas que fomentan la inversión y el empleo:

. Reducción en el impuesto a las ganancias corporativas no distribuidas (del 35% al 25% al 2021).

. Devolución anticipada de saldos a favor de IVA por inversiones.

. Implementación de mínimo no imponible para contribuciones patronales (de $12.000 para 2022).

. Incremento del pago a cuenta de ganancias generado por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios.

. Acuerdo con las provincias para reducir impuestos: ingresos brutos, sellos y eliminar aduanas interiores.



Medidas que contribuyen a darle mayor equidad y eficiencia al esquema tributario:

. Se extiende a otros activos financieros el impuesto a las ganancias por rentas obtenidas por las personas humanas (hasta hoy exentas): 15% para rendimientos provenientes de instrumentos en moneda extranjera y 5% para rendimientos provenientes de instrumentos de renta fija en pesos.

. Se aumenta la deducción especial en ganancias para trabajadores autónomos.

. Se elimina el impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) y se extiende la aplicación del impuesto a las ganancias con alícuota reducida: Se elimina el ITI y se introduce un impuesto a la ganancia de capital por la venta de inmueble. ̶̶excepto casa-habitación- con una alícuota reducida del 15%.

. Se modifican impuestos internos y a los combustibles: Se reducen los impuestos internos para los productos electrónicos y los vehículos de gama media y se incrementan para ciertos productos de alta gama; se modifican las alícuotas de impuestos internos a productos perjudiciales a la salud de la población (gradual en tres años para bebidas alcohólicas actualmente no alcanzadas); y se modifica el impuesto a los combustibles para que el tipo de cambio y el precio del petróleo influyan menos sobre los precios locales.

Otras medidas:

. Impuesto a las ganancias (empresas): se mejoran aspectos normativos para reducir la evasión y la elusión:

Mejora de disposiciones antiabuso en línea con estándares internacionales - OCDE (normas para evitar diferimiento, endeudamiento excesivo, precios de transferencia y otras).

. Limitaciones para entidades exentas que desarrollan actividades financieras, de seguros y otras.

. Impuesto a las ganancias (personas humanas): se establece la inaplicabilida. de disposiciones que establecen tratamientos preferenciales para ciertos grupos de trabajadores.

. Aportes personales a la seguridad social: se elimina gradualmente el límite máximo aplicable a la base imponible (actualmente de $82.000 mensuales).

. IVA: se amplía la base del impuesto para los servicios digitales prestados por empresas del exterior:

Incluye prestaciones tales como acceso o descarga de video, música, juegos u otros contenidos consumidos en el país.

. Ingreso del impuesto a través de los agentes pagadores involucrados.

. Se implementan diversas mejoras en el procedimiento fiscal y adecuaciones al régimen penal tributario

Impacto fiscal de las reformas:

. Partiendo de la situación actual, sin cambios en la economía, la reforma tributaria tendría un costo para la Nación de 1,5 puntos del PIB al cabo del 5to año.

. Esto es adicional a los 2 puntos del PIB de reducción en la presión tributaria que tuvo lugar desde 2016 (eliminación de retenciones, ganancias, ley PyMEs, etc.) y a la baja del impuesto inflacionario a partir de este año.

. Gracias a la reforma bajará la evasión y crecerá más rápido la economía (en 0,5% del PIB adicional por año durante al menos 5 años): con estos impactos la reforma le costará al tesoro nacional solamente 0,3% del PIB a la vez que aumentarán los recursos coparticipados a las provincias.