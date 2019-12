“El nuevo gobierno argentino enfrentará un panorama complejo en Washington”

Alberto Fernández tendrá un panorama complejo los próximos meses en su relación con Washington, debido a que las necesidades de campaña del presidente Donald Trump orientarán los pasos del mandatario estadounidense en la dirección de medidas como las que tomó el domingo último, cuando aplicó aranceles a las ventas de acero de Argentina y Brasil en represalia por las devaluaciones de las monedas de ambos socios del Mercosur.

“Eso no tiene nada que ver con las exportaciones de acero, sino con la reelección y con la soja, que es un producto que los granjeros estadounidenses ya no pueden venderle a China por la guerra comercial, y que vía devaluación se vuelve más barata en Argentina y Brasil; entonces Trump piensa “qué les puedo dar a los granjeros hoy; ya les dí subsidios, si no puedo darles otra cosa les muestro que pienso en ellos” y sube los aranceles, siempre con la vista puesta en su reelección en 2020”. Así lo aseguró Nelson Cunningham, experto en política internacional, fundador y presidente de la consultora Mc Larty Associates, y que se desempeñó entre otros cargos como asesor especial de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton, en una charla brindada en la sede del Club Americano en Buenos Aires organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham), a la que fue invitado BAE Negocios.

El ejecutivo, que además integra el Comité Asesor de Política Económica Internacional del Departamento de Estado, preside la Junta del American Security Project, un grupo de expertos fundado por el ex senador John Kerry y ejerce como vicepresidente de la Junta del Business Council for International Understanding (BCIU), señaló que la política estadounidense en los próximos meses estará orientada por la búsqueda de la reelección de Trump, por lo cual también anticipó eventuales críticas de la administración de EE.UU. a la vicepresidenta Cristina Fernández por sus continuas visitas a Cuba.

“Ella dice que viaja por el estado de salud de su hija, y si bien es mundialmente conocido que el sistema de salud cubano es de excelencia, hay gente en Washington que se pregunta por qué no hace atender a su hija en New York, por ejemplo; y piensan en alguna suerte de esquema conspirativo; pero en realidad lo que tienen en mente es a los votantes de Florida, donde hay muchos descendientes de cubanos exiliados, y que es un estado clave para ganar las presidenciales de 2020”, consideró Cunningham, graduado de Yale que vivió varios años en América Latina, y también trabajó con el actual precandidato presidencial demócrata Joe Biden.