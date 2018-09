A horas de conocerse la renuncia de Luis Caputo a la titularidad del Banco Central, desde el peronismo salieron a advertir que el ahora ex funcionario deberá rendir cuentas ante la justicia. En esa dirección, harán hoy una presentación judicial para que se le impida salir del país.

El presidente del PJ nacional, José Luis Gioja afirmó que Caputo deberá dar explicaciones ante los tribunales por "la liquidación de reservas, el festival de bonos" con los que endeudó a la Argentina y "las comisiones monstruosas que les hizo ganar a sus amigos a costa de endeudar al país por varias generaciones".

El diputado sanjuanino consideró además que "está claro que el Gobierno tiene una seria crisis política de proporciones que intentan maquillar con fulbito para la tribuna". "Desde el peronismo, ya sea en su calidad de principal partido de oposición" y "como fuerza legislativa, hemos planteado que el Gobierno debe corregir el rumbo económico, y que tiene que abandonar las políticas de ajuste impuesta por el FMI", advirtió el ex gobernador, quién planteó que "con este nuevo acuerdo de endeudamiento" el Ejecutivo nacional "cede el manejo de las políticas económicas y monetarias a los designios de Christine Lagarde".

La diputada Vallejos presentó una demanda por administración fraudulenta

Finalmente, Gioja consideró que "el Gobierno sigue cerrándose y no escucha; no atiende los reclamos del pueblo que ayer se manifestó pacífica y de manera contundente, pidiéndole que los ajustes no perjudiquen a los trabajadores, a los jubilados y los que menos tienen; pero tampoco escucha a la oposición que viene advirtiendo acerca de los problemas de comerciantes, industriales, economías regionales y pymes que vienen padeciendo sus desaciertos económicos que los ponen al borde del abismo".

También la diputada Fernanda Vallejos presentó una demanda penal no sólo contra Caputo, sino también a su vicepresidente, Gustavo Cañonero, por "la posible comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio del erario público".

Por su parte el diputado nacional Rodolfo Tailhade, le requerirá hoy al fiscal Carlos Rívolo que le solicite al juez federal Julián Ercolini una medida cautelar que le impida al ex funcionario salir del país sin autorización judicial previa.

Caputo está siendo investigado en el juzgado de Ercolini en el marco de una denuncia previa del legislador del FpV- PJ, por la comisión de los presuntos delitos de omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y supuesto lavado de activos. "Me parece importante que la Justicia tome cartas en el asunto e impida que Luis Caputo se vaya del país", indicó Tailhade y agregó que hay causas penales donde el ex presidente del Central está imputado.