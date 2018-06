El petróleo cerró estable en Londres y subió en Nueva York hoy en una jornada en la que los inversores se focalizaron en el futuro de la producción.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto se mantuvo como el viernes en 76,46 dólares en el mercado de Londres. En cambio en Nueva York, el barril de "light sweet crude" (WTI) para julio subió 36 centavos y quedó en 66,10 dólares.

Moscú, que lidera con Arabia Saudí desde 2017 una reducción voluntaria de la producción, habría moderado sus esfuerzos al producir 11,09 millones de barriles por día en la primera semana de junio, según la agencia rusa Interfax.

Esa cantidad supera la cuota de 10,95 millones de barriles diarios establecida en el acuerdo con la Opep y otros países para estabilizar los precios.

Irak, miembro de la Opep, se quejó de Rusia. "Hay productores que integran o no la Opep, no respetan los objetivos fijados (...) y el precio no llegó aún al precio deseado", dijo el ministro iraquí de Petróleo.

La revisión del pacto de la oferta será hecha el 22 de junio en Viena.