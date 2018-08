Según datos que surgen del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA), en julio el productor recibió $ 7,12 por litro de leche, lo que redundó en un incremento intermensual de 5% e interanual del 28 por ciento. Sin embargo sigue lejos de cubrir los costos del tambero.

Los productores consultados señalaron que el precio debería estar cerca de los $9 para que el sector no tenga pérdidas.

La industria señala que la mejora en el valor es lento dado que no hay volumen suficiente para exportar motivo por el cual no se puede pensar en un mejor valor al productor de forma inmediata. Con un dólar más competitivo no se entiende a simple vista donde está el problema.

Los datos del SIGLeA indican que la estimación de la variación de la producción nacional a tambo constante se incrementó en promedio un 8% con respecto al mismo período del año anterior, mientras que la variación intermensual, período junio-julio, evidenció un crecimiento del 4 por ciento.