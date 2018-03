El presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Pablo Tripodi, sostuvo hoy que el financiamiento productivo "está muy atrasado" en comparación con el resto de la región, y consideró que "hay un trabajo enorme por hacer" para conseguir que las pequeñas y medianas empresas vuelvan a ser competitivas, y puedan comerciar con el exterior.

"En materia de financiamiento, estamos muy atrasados", afirmó Tírpodi durante el Segundo Encuentro de Bancos de Desarrollo que se realiza en el hotel Emperador de esta ciudad, al tiempo que precisó que "el financiamiento a las empresas en Argentina representa el 15% del Producto Bruto Interno (PBI), cuando en Brasil y en Colombia alcanza al 60% y en Chile supera el 100".

Puntualizó que "en Argentina apenas 12% de las exportaciones son financiadas", y consideró que "hay un trabajo enorme por hacer". Para ello, indicó que "hay que ayudar a las empresas a ser sujetos de crédito, porque indicó que "después de años de mirar para adentro hay que mirar para afuera".

En ese sentido, subrayó que "las pymes no están acostumbradas a hacerlo porque no lo han hecho en años", y señaló que "el nivel requerido para insertarse en el mundo es grande". "Después de años de no invertir para competir internacionalmente se requiere de productividad", sostuvo Trípodi.

Por su parte, el economista del Banco Mundial Daniel Gómez Gaviria indicó que "la generación de comercio es instrumental para logar la baja de la pobreza en un país", y afirmó que "generar nuevas exportaciones requiere de la inclusión de las pymes".

Afirmó que "es preciso la inclusión financiera pero también la mejora de la productividad", porque remarcó que este último también "es uno de los cuellos de botella para que la pyme sea exportadora".

Así destacó que "hay que resolver el cuello de botella del financiamiento, pero hay que ver si es el principal problema", porque subrayó que "aunque la pyme tenga acceso al crédito, si no tiene productividad, no es competitiva para exportar".

En tanto, la directora ejecutiva del BBVA España, Carina Allendes, estimó que "las pymes argentinas tienen que atravesar este momento para hacerse fuertes y salir al mundo".

"El cierre de los últimos años de la economía argentina las llevó a un retraso. Y para exportar hay que ser competitivos. Pero para serlo se requiere de tecnología", indicó Allendes.

La ejecutiva evaluó que "las pymes argentinas necesitan una adecuación al nuevo mundo al que en los últimos años, desde este país lo vieron de lejos".