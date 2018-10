El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, lanzó hoy una advertencia al núcleo del Gobierno al sostener que la Argentina "no será el supermercado del mundo si sube los impuestos".

Así el funcionario se despegó de la intención oficial de dejar abierta la posibilidad en el Presupuesto 2019 de elevar la carga tributaria sobre el sector agropecuario si la situación fiscal no mejora de acuerdo a lo previsto.

El Gobierno primero dijo que no iba a haber retenciones pero las restableció; después que no iba a ser un porcentaje sino un monto fijo; y ahora, en el proyecto de Presupuesto 2019 se indicó que los derechos de exportación no podrán superar el 33%.

En el artículo 83 del plan de ingresos y egresos que presentó el ministro Nicolás Dujovne en el Congreso se estipula que "se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33 por ciento, del valor imponible o del precio oficial FOB".

Se establece "en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante los Artículos 755 y concordantes de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones", dice la iniciativa.

En una entrevista con Clarín, Etchevere expresó: "Lo que yo quiero decir es que no vamos a ser el supermercado del mundo si seguimos aumentando impuestos al sector que hoy genera el 60% de las divisas que ingresan al país y es responsable de buena parte de la mano de obra".

Fue un mensaje directo al presidente Mauricio Macri, quien en reiteradas oportunidades enfatizó que su objetivo es convertir a la Argentina en un gran productor de alimentos y materias primas para ser "el supermercado del mundo".

Etchevehere dejó entrever que él no puede impedir una mayor carga tributaria para el campo y señaló que "esto se tiene que debatir en el Congreso a través del Presupuesto".

"Pero al salir al mundo con nuestros alimentos, que generan inversión y empleo en los lugares más recónditos de la Argentina, tenemos que competir con países que no tienen la misma presión impositiva que el nuestro, sino sensiblemente menor", advirtió.

Por otra parte, agregó: "Entonces nos tenemos que poner por lo menos en las mismas condiciones impositivas y las mismas condiciones crediticias que los países que compiten con Argentina, a la hora de llegar a las góndolas".

Ayer, en una conferencia de prensa en la que anunció los resultados fiscales del tercer trimestre, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, envió una nueva señal al campo y prometió cambios al proyecto de Bienes Personales, para tratar de evitar que el campo lo pague.

Como el dictamen ya está, el único camino que queda es el del debate en el recinto. Y la gestión Macri apuesta a que el impuesto a los Bienes Personales pueda ser descontado de Ganancias por el agro.

"Estamos trabajando con el legislativo para intentar que (la modificación) impacte en el campo lo menos posible, para mantener la misma presión impositiva. Lo vamos a discutir durante hoy (por ayer) y mañana (por hoy), pero nuestra intención es de no incrementar la presión impositiva para el campo por Bienes Personales", afirmó Dujovne.