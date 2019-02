El presidente de la Fundación ProTejer, Yeal Kim, advirtió hoy que el Gobierno "lleva al país al precipicio", y consideró que "la situación actual es similar a la de 2002". Según el dirigente, "la crisis textil es global pero ningún país está tan mal como la Argentina. Por ejemplo, la capacidad ociosa en nuestro sector alcanza al 70%".

"Hemos retrocedido 17 ó 18 años, la situación es similar a la de 2002. Los problemas de la industria son producto de las políticas macroeconómicas del Gobierno", se quejó Kim, en declaraciones radiales. Para el empresario, "el futuro es muy negativo, vemos un túnel totalmente oscuro. El Gobierno lleva el país al precipicio".

A su criterio, "hay una crisis muy grande. Si seguimos así no sabemos si vamos a pasar el segundo semestre de este año. El 80% de nuestro problema es por la falta de la demanda, y en un país donde no hay demanda, no hay mucho por hacer".

El directivo señaló también que "hace tres años que los empresarios estamos perdiendo". Kim aseguró que "las medidas que están tomando junto al FMI van a matar a todas las industrias del país".