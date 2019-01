El Gobierno emitirá Letras del Tesoro (Letes) por un monto de hasta u$s 950 millones con vencimiento el 16 de agosto de 2019, a 217 días de plazo y con la modalidad "cupón cero" (a descuento), según lo establece la resolución conjunta 38 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada hoy en el Boletín Oficial.

En sus considerandos, la resolución aclara que "en esta oportunidad se considera conveniente establecer algunas excepciones (...) a fin de evitar prorrateos en el Tramo no Competitivo y optimizar la participación de los inversores en la licitación de estos instrumentos".

Las Letes se amortizarán íntegramente al vencimiento y se suscribirán y pagarán en dólares. Asimismo, mediante la Resolución Conjunta 1/2019 se dejó sin efecto la ampliación de la emisión de los “Bonos de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses 5,75% Vto. 2025” por un monto de hasta US$ 2.500 millones en virtud de que no han sido utilizados y no serán colocados.