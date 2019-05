Empresarios rechazaron el paro general que realizaron ayer los sindicatos en contra la política económica del Gobierno nacional por los efectos al sostener que la medida llega en un momento en que la producción argentina atraviesa conflictos en las ventas y en la actividad en general, aunque aclararon que el mayor perjuicio para las empresas nacionales lo hicieron las "medidas erróneas" tomadas por el gabinete económico del presidente Mauricio Macri.

Según el análisis de algunos empresarios, el país pierde u$s52 millones diarios por el derrumbe del PBI durante la gestión Cambiemos, si se toma como parámetro el cierre del 2018. El cálculo surge de multiplicar el PBI por el 4%. "Esa es la pérdida pues 3% de crecimiento anual sería normal y el nuestro va a perder con un achique del 1%", sostuvo el dueño de una empresa industrial grande del país.

Por caso, el PBI del año pasado fue de u$s475.000 millones lo que significó que la pérdida de un 4% de contracción por falta de productividad fue de u$s52 millones, según las variables más básicas analizadas, incluyendo los 365 días del año. "Como hace tres años gobiernan, es u$s156 millones por día", señaló la fuente consultada, que además advirtió que "como además está atrasando el acervo industrial por falta de inversión que no aparecen como pérdidas, el cálculo es aún mayor".

Los empresarios optaron por el off the record para inmiscuirse en el debate que se instaló entre el Gobierno y los sindicatos que convocaron al paro general. Mientras los funcionarios nacionales calculaban las pérdidas que generó en la actividad la medida de fuerza, los dueños de las fábricas no perdieron la oportunidad de golpear contra las políticas oficiales en materia industrial y comercial.