Directivos de las empresas que integran el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina ( IDEA) ratificaron hoy la decisión continuar con sus proyectos de inversión luego de reunirse con ministros del gabinete económico para dialogar sobre las negociaciones con el FMI.

"El Gobierno nos dio certeza acerca de las decisiones tomadas. Nosotros vamos a seguir con los proyectos de inversión y de desarrollo", dijo a la prensa el presidente de IDEA, Javier Goñi tras el encuentro que los ejecutivos mantuvieron con los ministros de Finanzas, Luis Caputo, y de Producción, Francisco Cabrera, en el Palacio de Hacienda.

Al encuentro asistieron, además de Goñi, los vicepresidentes primero y segundo de la entidad, Gastón Remy y Gabriel Martino.

"Nos transmitieron tranquilidad y calma; no hay que agitar fantasmas del pasado, hay que trabajar juntos en este cambio cultural de mirada a largo plazo para el crecimiento, seguir transformándonos y pensar en una Argentina con inserción al mundo y competitiva", agregó el ejecutivo.

La delegación empresaria también estuvo compuesta por Roberto Alexander (IBM), Diego Bekerman (Microsoft), Fernando Cinalli (S+R Consultores), Fernando Coccaro (E&Y), Hernan Dietrich (Grupo Dietrich), Nestor García (KPMG), Ignacio Gonzalez García (La Nación), Fabián Kon, (Banco Galicia), Teófilo Lacroze (Shell), Santiago Mignone (PWC), Marcelo Meller (Motomel), Diego Ordoñez (Dow), Federico Rava (Telefónica), Claudio Rodriguez (Sinteplast), Silvia Tenazinha (Almundo), David Uriburu (Grupo Techint) y Juan Manuel Vaquer (Dupont).

La reunión de hoy con IDEA tendrá mañana y el jueves nuevas instancias, cuando los ministros reciban a la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y a la conducción Foro de Convergencia Empresarial.

La volatilidad "va a pasar en la medida que se vayan renovando las Lebacs", dijo Goñi, y señaló que los funcionarios no dieron detalles del acuerdo que se negocia con el FMI, aunque "fueron claros en que lo que se acuerde no son restricciones sino cosas que en definitiva están en el sentido de ordenar la economía: no se acuerda ni el tipo de cambio, ni el rumbo macroeconómico, ni si va a haber más o menos apertura".



Caputo señaló que "el objetivo de estas reuniones es transmitirle al sector empresario las medidas que está tomando nuestro gobierno y seguir trabajando juntos para que el crecimiento del país continúe".

"Queremos llevarles tranquilidad y previsibilidad a los empresarios; estamos trabajando para despejar el horizonte y continuar por el camino del crecimiento y la creación de empleos que el país necesita", agregó el ministro de Finanzas.

Remy consideró que "el mundo no es el mismo, está lleno de volatilidad, imprevistos, disrupciones que cambian las condiciones de un día para el otro".

"Si el FMI funciona como un reaseguro debería traer ese paraguas de tranquilidad para las variables financieras, que son las primeras que se movilizan cuando hay cualquier movimiento geopolítico o de otro tipo", agregó el CEO de la petrolera Vista Oil & Gas.

A su turno, Martino, presidente del HSBC Bank Argentina, afirmó que "la prensa sobredimensionó el tema de las Lebacs, un instrumento de política monetaria para absorber pesos excedentes de la economía, y con las reservas que tiene el Banco Central, el día que las piden se pueden vender".

Luego, recordó que México y Colombia tienen acuerdos con el FMI, mientras Brasil "en 2002 tuvo uno importante y tres año después logró el investment grade", de modo que "hay que sacarle un poquito de dramatismo al tema mirando para adelante".

Agregó que "se han tomado medidas correctas en el sentido de fijar un precio firme (para la divisa) y con el transcurrir de los días va a haber gente que va a comprar dólares, compañías que van a querer cerrar posiciones, gente que estuvo con el carry trade y va a querer salir, pero otra que va a querer entrar".

"Es difícil decir cuándo un período volátil se acaba, pero creo que debería ir perdiendo intensidad", resumió Martino.

"Consideró además que la decisión del Banco Central de ofrecer hoy u$s5.000 millones al mercado para frenar la suba del dólar fue "una apuesta fuerte, inteligente, para mostrar sus armas, que son los más de u$s55.000 millones de reservas, la posibilidad de operar futuros y las tasas de interés".

"Lo bueno que tiene la libertad de los mercados es que el Banco Central puede mostrar que tiene una fortaleza importante para enfrentar este tipo de volatilidad, para que la economía siga creciendo", concluyó el banquero.