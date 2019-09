En esta oportunidad, hubo consenso unánime entre los empresarios representados en distintas entidades, sobre el efecto del pago del bono a los trabajadores. Todos creen, más allá de ser necesario, que la iniciativa hundirá a las fábricas pymes en un pozo difícil de salir ante la crisis por la que atraviesan. Mientras que un grupo de fabricantes considera que el 25% del sector "no lo va a poder costear", otros señalaron que es "peligroso y compromete a empresas y empleos".

El vicepresidente de la UIA y representantes de la cámara alimenticia Copal, Daniel Funes de Rioja, se quejó porque el bono "es una iniciativa del Gobierno que aparentemente ha dialogado con la CGT". "Esto hay que meditarlo muy fuertemente para evitar medidas contraproducentes", afirmó.

En declaraciones radiales, Funes de Rioja dijo que "cuando el pequeño empresario no puede pagar elementos de consumo necesarios, no tiene más alternativa" que cerrar o despedir personal, y recordó que "no hay acceso al crédito y las tasas son inabordables".

En tanto que José Urtubey, vocal del Consejo Directivo de la UIA, consideró que "hay muchos empresarios que no van a poder pagar el bono de $5.000". "Acá hay que entender que el 80% de la producción es pyme y la mayoría no va a poder hacerlo, además no corresponde el anuncio", indicó el dirigente, en declaraciones radiales.

Por su parte, el presidente de Asociación Pyme y referente del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira, anticipó que "no será fácil" para las pequeñas y medianas empresas pagar el bono, y estimó que "el 25% de las pymes no lo va a poder costear".

"Después del 11 de agosto este gobierno ha profundizado el desastre que vino haciendo a lo largo de estos cuatro años. El hecho de no haber intervenido en el mercado cambiario después de perder por escándalo las PASO hizo que hoy las pymes estemos absolutamente paradas: en la calle no hay un peso dando vueltas. No hay consumo. La cadena de pagos está rota. Y, encima, ahora nos vamos a encontrar con otra infracción más, entre tantas que ya nos endilgan" sostuvo.