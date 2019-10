Mar del Plata (Enviada Especial)

Pese a la anunciada ausencia de los principales candidatos a presidentes, empresarios de distintos sectores se hicieron presentes en la primera noche del 55º Coloquio de IDEA. El pacto social fue uno de los temas de agenda, así como las medidas que esperan que tome el próximo presidente.

El empresario Oscar Andreani fue claro: “Todos los argentinos nos tenemos que unir de una vez por todas. Si no nos unimos vamos a estar mal, yo tengo 52 años de empresario y 76 años de edad, es imprescindible que estemos todos juntos. Ojalá se de una reforma laboral y fiscal”.

Desde Newsan, Luis Galli, también se mostró optimista ante la necesidad de hacer un acuerdo social. “Necesitamos ordenar las variables macro y lo mejor es que haya consenso entre el nuevo Gobierno, los sindicatos y las organizaciones sociales, entre otros, para salir de la crisis. Todos tenemos que poner por delante el interés colectivo, sobre lo individual”.

Las principales medidas que reclamó Galli fueron: “Bajar la inflación, que se acomoden las tasas y mejorar el consumo y toda la actividad económica. Es necesario un compromiso de precios, lograr la paz social, estabilidad y previsibilidad. Estamos inmersos en una crisis importante y hay que salvar el país. Cualquier cambio de Gobierno nos ilusiona y entusiasma, es un nuevo sueño, nos da esperanza. Pero no ha habido demasiadas propuestas arriba de la mesa”.

Galli también se animó a dar un consejo al próximo presidente: “Las reformas hay que hacerlas al comienzo, cuando el Gobierno tiene más poder. No hacer las reformas compromete la situación. Hay que hacer una reforma previsional y bajar el gasto público. No necesariamente hay que hacer una reforma laboral, a veces los problemas de cada industria son diferentes”.

Desde la castigada industria automotriz, Cristiano Rattazzi opinó: “Un acuerdo social es viable para mejorar la economía, pero es un placebo. Hace falta un plan para arreglar el país, como el Pacto de la Moncloa. Todo está muy complicado, la recuperación será complicada, hace más de 70 años que este país no crece. No creo que el nuevo Gobierno cambie mucho, no hay una idea de hacer un suicidio”.

Desde el sector de los laboratorios, Marcelo Figueras, presidente de laboratorios Richmond, analizó lo que habría que hacer en el futuro: “Hay que renegociar la deuda en forma amigable, hay que estirar los plazos y no hacer quitas. Hay que salir rápido de la incertidumbre, hacer un pacto social entre sindicatos, gobiernos y empresarios. Se necesita cambiar las expectativas y mejorar. Si bien hay temas como los controles de cambio que llegaron para quedarse, seguramente habrá aumentos de impuestos”, sentenció.

En los pasillos del Sheraton hotel también estuvieron Isela Costantini, y Federico Braun de La Anónima, uno de los oradores del Coloquio.



Claudio Belocopitt, de Swiss Medical, hizo una autocrítica: “No hemos logrado ser una clase empresaria fuerte”. A la hora de hablar de su sector, la salud, señaló: “Está destrozado. No se lo puede estar desfinanciando, se hace necesario un aumento antes de fin de año, de por lo menos un 10 o un 12%, sino no hay forma de empatarle a la inflación, nosotros tenemos muchos costos dolarizados, desde los medicamentos a toda la tecnología”.

Sin embargo, el sector de las prepagas fue uno de los que tuvo aumentos. “Desde febrero, las cuotas aumentaron un 43,25%, pero tenemos una inflación que supera el 55%. La mayoría de los planes son corporativos, por lo tanto no se nota el impacto en una baja de planes. Si se puede decir que entre un 10 y un 15% han bajado de plan”.

Si bien muchos no lamentaron la ausencia en persona del presidente Mauricio Macri, quien estará por videoconferencia. si varios plantearon que les hubiera gustado escuchar a Alberto Fernández.