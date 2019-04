El encuentro con empresarios en la Casa Rosada despejó varios interrogantes, pero generó algunas dudas con respecto a los acuerdos alcanzados por 180 días para contener a los sectores golpeados por la inflación. Pese a que el plan fue lanzado la semana pasada por el Ejecutivo con el objetivo de reactivar al consumo, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dijo que "no se trata de una política antiinflacionaria ni de un congelamiento de precios" sino de "un acuerdo voluntario" de precios.

El funcionario aclaró que los empresarios que estuvieron reunidos con el Presidente en la Casa Rosada "tienen las reglas claras", luego de la publicación del decreto de Lealtad Comercial que establece sanciones y establece normas de competencia.

Representantes de las empresas de alimentos como Aceitera General Deheza, Bunge, Molinos Río de la Plata, Las Marías, Gerula, Molino Morixe, Adecoagro, Pepsico, Bagley, Arcor, Prodea, Bodega Norton, Quilmes, Ledesma, Cabrales, Mastellone, Ilolay y ARSA estuvieron reunidos cerca de una hora con funcionarios en el Salón Norte. Los principales hombres de negocios del país se comprometieron a cumplir "mientras se mantengan las variables económicas".

Uno de los más críticos fue el Ceo de Cabrales, Martín Cabrales, quien reconoció que "no congelaría nunca precios" sino que pidió "se hicieran reformas estructurales". Los hombres de negocios también llevaron sus reclamos con respecto a los altos impuestos. "Hoy un alimento tiene muchísimos impuestos y es por eso que también es caro. No se habló de bajar el IVA ni de ese tipo de medidas", recordó Cabrales al salir del encuentro. "No sirve para controlar la inflación este programa", agregó. Al finalizar hizo un chiste a los periodistas: "Pónganse contentos que hay asado y vino", dijo Cabrales.

Los industriales se "comprometieron a la disponibilidad de los productos en las góndolas". La respuesta está relacionada a las declaraciones del presidente de la UIA, Miguel Acevedo, quien vinculó el congelamiento de precios con "fines electoralistas".

El Presidente le dijo a los empresarios que "cree que no basta" con estas medidas, y las empresas resaltaron "un sacrificio" para hacer un aporte a los que menos tienen.

El secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner, negó la falta de stock en los supermercados y la remarcación de precios antes de la implementación del plan. Sin embargo, el funcionario explicó que recién en una semana estarán los 69 productos en los supermercados. Por su parte, Sica recordó que el "cumplimiento del acuerdo es voluntario pero obligatorio", y que hasta el 29 "los súper tienen tiempo para señalizar los productos".

En cuanto a la extensión del programa, Werner afirmó que "al terminar los 180 días" que dura el acuerdo, "se va a renovar como se renueva normalmente el programa Precios Cuidados, durante todo el tiempo que sea necesario".

En medio de las especulaciones sobre los rumores de renuncia, Sica aclaró que tiene "todo apoyo del Presidente" y que goza de un "compromiso total" con las políticas que lleva adelante el Gobierno.