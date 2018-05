Un grupo de empresarios admitió que la inflación anual proyectada para el 2018 podría alcanzar el techo del 27% aunque desestimaron que se perfore el piso del 26%, luego de la corrección que hicieron tras la corrida cambiaria que presionó de manera extra a los precios. La nueva estimación tuvo en cuenta la variación del dólar pero también el efecto extendido de los tarifazos en los servicios públicos, las subas en los combustibles y la poca eficacia de las herramientas que utilizó el Gobierno para contener la remarcación.

Fuentes del sector privado confiaron a BAE Negocios que las empresas comenzaron un rediseño de sus costos internos en línea con una inflación "casi al doble de la estimada cuando se hizo la corrección de principio de año". Uno de los puntos que influyó fue el valor cambiario del dólar a $25, que generó una fuerte discusión interna entre los industriales de la UIA porque varios mostraron su preocupación ante "una devaluación sin plan", mientras que otros esperan nuevos reacomodamientos a la alza.

Según dejó trascender el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en la reunión con la cúpula de la UIA, el Gobierno se siente cómodo con un dólar fijo en $25 aunque aclaró que la política monetaria es propiedad del BCRA. Así lo confirmaron fuentes empresarias, quienes descreyeron de ese pronóstico y esperan nuevos reajustes.

El economista Mariano Kestelboim pronosticó que a fin de año el tipo de cambio se apreciará hasta los $28 aunque será "sin movimientos bruscos". "La estabilidad del tipo de cambio a $25 no se va a poder sostener y me parece que vamos a tener de aquí a fin de año nuevos movimientos aunque no tan bruscos como los recientes", le dijo a este diario.

"Todo está sujeto a un contexto internacional variable. Pero como se ha presentado la situación hasta ahora, si no se vuelve ingobernable con la manifestación de los trabajadores, creo que vamos a un panorama con un tipo de cambio a la alza, y con una mayor presión inflacionaria que estimo entre el 27% y el 28%", coincidió el economista y también asesor de empresas.

Según Kestelboim, las principales variables que impactan en el crecimiento de la inflación son "los aumentos de las tarifas de los servicios públicos que han sido muy fuertes y obviamente se trasladan a precios". "Además, los incrementos de los combustibles tienen un impacto muy relevante en todas las cadenas de valor, y al mismo tiempo el aumento brusco del tipo de cambio, que no preveíamos que iba a ser tan fuerte, que impactó en los insumos importados, en los bienes importables y en muchos contratos en la economía que se ajustan a valor dólar", destacó.