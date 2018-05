Empresarios de distintos sectores alertaron por problemas en inversiones ante una crisis política por una ley de modificación de tarifas, y pidieron al Ejecutivo reacomodamientos en variables económica para evitar desequilibrios que concluyan con un debate por fuera de los lugares de definición de planes. Mientras la CAC y Construcción criticaron con dureza a la oposición, los industriales evitaron el conflicto pero reclamaron atender las demandas productivas y sociales.

"El Congreso no debe legislar sobre tarifas porque es una potestad del Ejecutivo. Por lo tanto lo que estamos viendo es que esto es una parafernalia política en beneficio de algunos y en perjuicio, como siempre, de todos los argentinos", disparó el secretario de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman.

El representante de la CAC pidió "desdramatizar" un eventual veto del presidente Mauricio Macri al sostener que se trata de una "herramienta que todos los presidentes de la Argentina la han utilizado", y enumeró: Eduardo Duhalde lo hizo en 20 oportunidades; Néstor Kirchner en 7; Cristina Fernández en dos o tres, y hay que recordar que vetó la ley del 82% móvil para los jubilados y no corrió sangre por las calles".

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediack, calificó de "vergüenza anticonstitucional" y acusó de la situación a la "oposición populista y oportunista". "Nos hace daño a todos los argentinos tener semejantes legisladores. Una muestra más de nuestra decadencia", lanzó.

Por su parte, el vocal de la UIA José Urtubey, dijo que "lamentablemente el capítulo de las tarifas venía mal direccionado de entrada porque no hubo equilibrio con las demás variables de la economía". "No puede ser graduales para algunas cosas y para otras no", enfatizó. Al mismo tiempo, pidió invertir el financiamiento externo en la producción.