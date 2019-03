La pronunciada baja de tasas registrada en febrero y revertida a lo largo de marzo, había logrado una reactivación en el financiamiento en el mercado de capitales, siendo que ese mes ascendió un 70% en comparación a enero. De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Valores ( CNV), las colocaciones totalizaron $25.100 millones y fueron un 7% inferiores en términos nominales a las del mismo período del año pasado. Es decir que en la comparación interanual la variación real fue negativa en más de un 50%, si se tiene en cuenta que la inflación acumulada desde ese entonces estuvo en torno a ese porcentaje.

De todas formas, se observó una baja menor a la que surge si se toma el acumulado en el primer bimestre, que arroja una contracción del 30%.

Lo cierto es que en febrero casi la mitad del financiamiento en el mercado de capitales se realizó mediante la emisión de Obligaciones Negociables, que sumaron $12.414 millones, un monto un 25% más chico que en el mismo mes del año pasado. Según el reporte, primaron las tasas en pesos "de tipo variable conformadas por una tasa de referencia ( Badlar) más un margen, y tomaron valores que oscilaron entre 42,4% y 49,4%", en tanto el promedio se ubicó en 43,3%, una mejora sustancial frente al 50% de enero.

Por su parte, "las emisiones en dólares se colocaron a tasas fijas entre 4,8% y 11% anual, mientras las denominadas en UVAs lo hicieron a tasas entre 7% y 9,2%", precisa el documento.

Llamativamente, no hubo colocaciones de ON en los mercados internacionales, por lo que se observó un comportamiento similar al de 2016, cuando aún no se le había pagado a los fondos buitre y el país permanecía en default. El año pasado, el exterior había absorbido el 37% del total de éstas emisiones y el pico se había alcanzado en 2017 con el 80%.

Por otro lado, el trabajo destaca que "los instrumentos PyME siguen mostrando un gran dinamismo en sus variaciones interanuales", como el caso de los cheques de pago diferido con un 182% más (21% del financiamiento con $4.755 millones) y los pagarés (+111%, $505 millones).