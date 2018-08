En un escenario mundial menos dispuesto al riesgo, el grifo del financiamiento internacional continúa cerrado para las empresas argentinas y en el mercado esperan que esta "sequía" continúe en lo que resta del año.

Telecom informó el viernes que decidió suspender la colocación de deuda en el exterior que tenía prevista para ese día. La emisión ya había sido postergada por la empresa en cuatro oportunidades.

"Telecom no está dispuesto a pagar lo que el mercado le estaría ofreciendo, que son tasas más elevadas de las que pedían. Ellos querían pagar 6,5% a 10 años y ahora eso es imposible conseguirlo. Eso se junta también con un mercado que no le está dando plata a la Argentina y aquellos que quieran salir al mercado van a tener que pagar una fortuna", señaló Sebastián Maril, analista financiero de Research For Traders.

En una nota enviada la Bolsa, la compañía indicó que es decidió "suspender temporalmente, hasta nuevo aviso, el período de colocación de sus ONs (obligaciones negociables)", con vencimiento a 5, 7 o 10 años, con las que pretendía recaudar en los mercados externos hasta u$s1.000 millones.

En el mercado creen que es "poco probable" que la puerta del financiamiento internacional vuelva a abrirse para la Argentina antes del cierre de este año, cuando se espera un alza de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre y otra probablemente en diciembre, y la guerra comercial entre China y Estados Unidos va sumando nuevos ataques.

El 8 de mayo pasado, el mismo día en el que Telecom anunciaba la postergación de su colocación, Petroquímica Comodoro Rivadavia resolvió directamente cancelar la emisión de ONs a 5 0 7 años, por entre u$s300 y u$s400 millones.

A estas se suman varias empresas que habían manifestado su intención de colocar deuda afuera este año pero que no llegaron a formalizar el anuncio.

La última colocación de deuda llevada adelante por una empresa argentina en el exterior fue en abril, cuando Transportadora de Gas del Sur (TGS) obtuvo de Wall Street u$s500 millones con un bono que vence en 2025, a una tasa del 6,75 por ciento. En enero Aysa había conseguido la misma cantidad con ONs a 5 años, a una tasa de 6,625 por ciento.

Analistas afirman que el fuerte apetito que se vio a principios de este año por la deuda argentina, que permitía a las empresas obtener tasas de financiamiento más que convenientes, ya es cosa del pasado.

"Ahora es imposible para las empresas argentinas financiarse a esas tasas. Es por eso que Telecom, que por lejos es una de las mejores empresas argentinas para invertir en un bono junto con Arcor, prefiere esperar que a pagar mucho", indicó Maril.

La pregunta que se hacen ahora los analistas tras esta suspensión es si la decisión que están tomando las empresas de evitar salir a buscar fondos en los mercados internacionales, en un contexto complejo tanto a nivel local como externo, demorará las inversiones de las compañías locales en un año en el que el mercado espera una contracción de la economía del 0,3 por ciento.