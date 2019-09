Al igual que con lo que intuyen será una nueva derrota del oficialismo en las elecciones generales, en el Gobierno nacional se resignan a que el desembolso del Fondo Monetario Internacional ( FMI) por US$5.400 millones previsto para mediados de este mes se postergue para después de los comicios del 27 de octubre.

La premura con la que en la Casa Rosada esperaban, en un principio, el próximo giro del organismo de crédito internacional fue bajando de intensidad a medida que lograron estabilizar el precio del dólar a través del control cambiario. Si bien a comienzos de septiembre el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, manifestó en una entrevista en el programa Brotes Verdes de la señal televisiva C5N que era "necesario (el monto) por el programa financiero del año", ayer, desde la cartera económica señalaron a BAE Negocios que "no hay una necesidad inmediata de que lleguen esos fondos" y que "si los mandan en diciembre o noviembre está bien".

"El desembolso no va a llegar hasta después de las elecciones", aseguró un funcionario con despacho en Balcarce 50. Sin embargo, fuentes cercanas a Lacunza subrayaron que hasta el momento "no hay una confirmación oficial" de que se vaya a aplazar el pago, aunque admitieron que es difícil que el dinero llegue antes del 27 de octubre debido al cambio de autoridades dentro del FMI -actualmente hay un director gerente interino, David Lipton-, sumado a que aún falta la reunión de revisión y no está definido quién será el próximo presidente en la Argentina a partir del 10 de diciembre.

Luego de que a fines de agosto Lacunza y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se reunieron con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner y el jefe de la misión Argentina, Roberto Cardarelli, el ministro de Hacienda mantendrá dos encuentros la semana próxima con representantes del organismo internacional en la ciudad estadounidense de Washington para completar la quinta revisión del programa.