Sin no más que otro motivo que el "atraso", continúa el aumento de los precios de la hacienda en el Mercado de Liniers, que ya acumula en lo que va de febrero un 12 por ciento. Ayer la demanda pagó hasta $75 por kilo vivo y se esperan cambios en los precios de los cortes para el fin de semana en las carnicerías.

Los aumentos valores promedios que se vieron en Liniers se dieron entre el viernes pasado y el martes, y en el caso de los terneros pasó de $60 a $67. La suba de $7 por kilo vivo representa un incremento del 12 por ciento. En este categoría el precio máximo fue $75.

Buscar los motivos responde únicamente a un mercado que entiende que el precio del ganado venía "atrasado" y por eso las subas.

Según fuentes del mercado, se nota una menor llegada de vaquillonas y novillitos, las cuales se estarían quedando en el campo para especular hasta donde alcanzan los valores. En pocas palabras: "retención por suba de precios".

Por lo pronto las inundaciones no serían las causas si de oferta se trata. Liniers se abastece en un 50% de la hacienda que llega desde la provincia de Buenos Aires.

Los operadores consultados reconocen que febrero es una "ventana" para acomodar los precios, los cuales deberán ser aceptado por la demanda. Es común que los precios se pasen de "rosca", hasta que no haya compradores y estén obligados a retroceder. Esto es algo que no se sabrá hasta marzo, aunque si hay una corrección, esta no será mucho con lo cual los aumentos llegaron para quedarse.

La media res que hasta ayer en la puerta de la carnicería estaba en los $120 por kilo, tendrá un aumento del 17% con lo cual se pagará ahora $140.