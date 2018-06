Wall Street bajó el miércoles cuando Washington emitió mensajes poco claros sobre China en medio del temor al incremento de la confrontación comercial entre las mayores economías mundiales. El índice industrial Dow Jones bajó 0,68% a 24.117,59 puntos mientras que el Nasdaq, de valores tecnológicos, perdió 1,54% a 7.445,08 y el S&P 500 retrocedió 0,86% a 2.699,63 unidades.

La bolsa abrió al alza pero cayó luego que el presidente Donald Trump respaldó un agresivo plan que restringirá inversiones y exportaciones tecnológicas. La medida no menciona específicamente a China y está pensada para todos los países. Sin embargo más tarde el principal asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow dijo que aún se están considerando acciones severas contra China.

"El presidente está insatisfecho con las respuestas en las conversaciones comerciales (con China) y se molestó ante la posibilidad de tarifas adicionales" de Pekin, dijo Kudlow a periodista. "El balón está en el campo de ellos", añadió.

Art Hogan, estratega de Wunderlich Securities, dijo que el gobierno de Trump dio "un confuso mensaje" lo cual no agradó a los mercados. No está muy en claro cuando o cómo se disiparán los miedos a una guerra comercial, dijo. "No sabemos qué sería considerado como una victoria", añadió.

Emily Roland, jefa de mercado de capitales de la firma John Hancock Investments, coincidió. "Los mercados suben y bajan dependiendo del comercio", dijo. "Parece un partido de ping-pong", añadió.

Las acciones tecnológicas resultaron las más presionadas como fue el caso de Micron Technology (-4,3% y AMD (-3,4).

Las acciones de los bancos también se replegaron y los bancos JPMorgan Chase y Bank of America perdieron más de uno por ciento mientras bajaba el rendimiento de los bonos del Tesoro.

Hacia las 20H40 GMT, la tasa de los bonos a 10 años era de 2,820% contra 2,877% del martes y la de los bonos a 30 años estaba en 2,964% desde 3,025% del cierre pasado.