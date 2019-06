Los industriales preparan un plan de desarrollo industrial para entregar en mano a cada uno de los candidatos de los partidos políticos que competirán en las primarias de agosto. El decálogo que presentó la semana pasada al Gobierno responde a una necesidad "urgente" de resolver problemas de competitividad para las pymes del sector, agobiadas por la recesión que atraviesa el país, que se transformó en la séptima más profunda del mundo durante 2018.

"Ese documento es para atender los temas que deben resolverse ahora porque las pymes no pueden aguantar más. Pero hay un plan que se presentará cuando estén definidos los candidatos de cada espacio y que responde a lineamientos a largo plazo, con medidas a aplicarse apenas asuma el próximo gobierno", confió a BAE Negocios una fuente de la entidad.

Mañana habrá una conferencia de prensa en donde se confirmará la lista que este diario adelantó hace una semana. Allí repetirá el mismo equipo que acompañó al presidente Miguel Acevedo desde su asunción en 2017, con algunas incorporaciones, como los casos de Carolina Castro, Miguel Zonnaras y Matías Furió.

Dentro de la central fabril más representativa del país existe un fuerte malestar por la extensión de la crisis económica. Ayer, la consultora Ecolatina señaló que Argentina atraviesa este año la séptima recesión más profunda del mundo y que la recuperación es más lenta de lo esperado.

"La retracción de 2,7% en nuestro PBI per cápita nos convierte en el séptimo país con peor performance económica en el mundo de acuerdo a las proyecciones del FMI, sólo superados por Venezuela, Guinea, Irán, Nicaragua, Sudán y Turquía", aseguró Ecolatina.

La pertenencia de Argentina a este grupo "no sólo es coyuntural sino que es parte de un comportamiento histórico", advirtió la consultora. En este contexto, observó que "cuando comenzó el año advertimos que la recuperación no sería rápida. Si bien el motor de la recesión de 2018 fue similar al de 2016 (significativo salto cambiario), la mejora en la actividad no tendría en la apreciación cambiaria el pilar que sí encontró en 2017".