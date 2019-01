A partir de mañana regirán aumentos de hasta 32% en los servicios de electricidad en la Capital y el conurbano que prestan Edenor y de Edesur. El anuncio oficial se realizará en medio del incremento de los cortes de luz, que se producen por la excesiva demanda que genera la ola de calor, porque las instalaciones eléctricas siguen sin estar preparadas para soportar el aumento de la demanda.

Según el acuerdo que ambas compañías firmaron con el gobierno en 2017, y datos de la Secretaría de Energía, las tarifas de Edenor y Edesur subirán a partir de mañana un 26% promedio. Cuando ese aumento se traslada al tipo de usuario, las categorías R1, R2 y R3, que corresponden a servicios residenciales, en las que se ubican 3,8 millones de hogares de Capital Federal y Gran Buenos Aires, tendrán un alza del 30 al 32%.

Recién a partir de las categorías más altas que implican consumos superiores a 500 kilovatios mensuales se encuentran las subas menores al 30%. En marzo se aplicará otro aumento en el área metropolitana, que abarcan ambas empresas, del 14% promedio simple y en ese caso los consumos que agrupan al mayor número de hogares, que se afectarán con otro 10% de aumento.

Por su parte, el Gobierno bonaerense se dispone a anunciar un nuevo aumento en la tarifa de luz, para el interior de la provincia que se aplicaría en varios tramos, comenzaría a regir desde febrero y oscilaría entre el 35 y 40 por ciento.

Fuentes del Ministerio de Infraestructura confirmaron que "se está definiendo el aumento para poder hacer un anuncio en los próximos días" y que el incremento "será inferior" al 40 por ciento. En total, la suba del kilowatt hora rondaría el 55 por ciento, pero el impacto en las boletas se ubicará entre el 35 y el 40 por ciento, ya que allí deben contabilizarse algunos cargos fijos que generalmente aumentan en menor medida.

El gobierno bonaerense no definió si optará por un esquema escalonado o si adoptará otra modalidad en la aplicación del incremento tarifario.

Carrió también criticó a las empresas

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo que las empresas "tienen aumentos que no se justifican". " Edenor y Edesur tienen aumentos que no se justifican", dijo en su cuenta de la red social Twitter.

Carrió, que meses atrás había cuestionado al Gobierno del presidente Mauricio Macri por los aumentos de tarifas, enfocó ahora sus críticas en las compañías. "Las personas que están reclamando tienen razón", enfatizó. Y agregó: "Lo peor de Edenor y Edesur es que ni siquiera te contestan el teléfono. Me pasó mil veces. No puede ser que a veces uno tenga que recurrir a relaciones institucionales para que puedan recuperar la luz del barrio. Así me lo pedían a mí en Barrio Norte".