El viernes pasado el Banco Central emitió 21.340 millones de pesos por distintas operaciones realizadas con el Tesoro: $13.500 millones por transferencia de utilidades y otros $7.840 millones por la compra de dólares. Este último concepto es la contracara de la mayor emisión de deuda del Gobierno y es, por lejos, el principal factor de expansión monetaria de este año, que a la fecha le generó una impresión de 254.766 millones de pesos al organismo monetario. De todos modos, según los cálculos del propio BCRA, esto no está teniendo un impacto significativo sobre los agregados monetarios ya que cada vez que emitió pesos para comprarle divisas a Hacienda los absorbió, en promedio, en menos de 2 días.

El dato surge del último artículo que los técnicos del Central subieron al blog de la entidad (ideasdepeso.com) y analiza todas las emisiones que realizó este año por compra de divisas al sector público, salvo las dos de noviembre, que sumaron $14.835 millones.

"Estas operaciones derivan en una expansión de la cantidad de dinero que si no es demandada por el Tesoro para pagar sus gastos queda depositada en el Banco Nación", explicó el Central en su artículo, titulado: "¿Tiene efectos monetarios la acumulación de reservas internacionales del Banco Central?".

Así, en los primeros diez meses de este año, el Banco Central realizó 18 operaciones de compra de divisas al Tesoro por u$s14.374 millones (implicó una emisión de unos $239.900 millones). En 3 de ellas no se observa una vuelta de la base monetaria a los niveles previos a la operación cambiaria, vinculado principalmente a un aumento de la liquidez por parte de los bancos en los días posteriores, según detalló el organismo. En las 15 restantes, agregó, es posible apreciar la reducción de la base monetaria y el incremento de los pasivos no monetarios del Banco Central en los días siguientes. "Si asumimos que no se registraron otros factores, podría decirse que el plazo promedio para la absorción de la emisión generada por la compra de divisas fue menor a los dos días", concluyó el artículo. De hecho, según el gráfico adjunto, el promedio fue de 1,87 días.

Antes de llegar a ese número, el Central advirtió sobre la dificultad de detectar con claridad el impacto de esas emisiones ya que hay casos, como cuando aumentan los depósitos de bancos en el BCRA, en el cual una parte de la expansión es absorbida por el mercado sin necesidad de esterilización .

Giro de utilidades

Respecto a los $13.500 millones que el viernes 24 de noviembre giro al Tesoro en concepto de transferencia de utilidades, ésta sería la anteúltima partida del año, ya que sólo le restan $13.000 millones para llegar a los $150.000 millones que Federico Sturzenegger acordó con el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para todo 2017.

La cifra implica no sólo una baja en términos nominales respecto a los 160.000 millones que le giró el año pasado, sino también como porcentaje del PBI, que pasará de 2% de 2016 al 1,5% para este año.

Para el año que viene, según el Presupuesto 2018, la asistencia al Tesoro seguirá bajando, ya que será de $140.000 millones, lo que representa el 1,1% del PBI .