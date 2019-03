La Secretaría de Energía no publicó a la fecha los valores de marzo para la comercialización del biodiésel y bioetanol, la falta del valor le genera a la industria la entrega del producto sin saber cuánto cobrara por ella. Para la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), "no es más que el incumplimiento de la Ley 26.093 y, en particular, la Resolución 2/2019 suscripta por el actual secretario" (Gustavo Lopetegui).

Fuentes oficiales señalaron que los valores ya están calculados, pero están a la firma del nuevo director de Biocombustibles que estaría por definirse en los próximos días luego del portazo que diera en enero pasado Agustín Torroba. Todo indica que el precio del biodiésel subirá, lo que nuevamente se trasladará a los combustibles. No pasará lo mismo con el bioetanol.